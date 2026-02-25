Ministro das Finanças continua "em observação por precaução". Suspeitas de AVC afastadas

[em atualização]

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, deu entrada esta quarta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e continua "em observação por precaução". Inicialmente com suspeitas de AVC, essa hipótese foi afastada, garantiu à Renascença fonte do Governo, informação agora confirmada pela unidade hospitalar.

"A Unidade Local de Saúde de Santa Maria confirma que o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, deu entrada na Urgência Central do Hospital de Santa Maria na manhã desta quarta-feira, na sequência de uma indisposição", lê na nota do hospital.

"O ministro das Finanças realizou exames que descartaram o cenário de um Acidente Vascular Cerebral, mantendo-se em observação por precaução", acrescenta a curta nota do Santa Maria que não dá conta de qual o diagnóstico do ministro.

Fonte do Governo já tinha confirmado à Renascença que o governante continuava no hospital, remetendo mais detalhes para a nota do hospital sobre a situação clínica de Miranda Sarmento.

Segundo a CNN, que avançou a notícia em primeira mão, o governante chegou à unidade hospitalar por volta das 8h30 pelo próprio pé e fez uma série de exames de diagnóstico.

Miranda Sarmento nasceu a 7 de agosto de 1978, em Lisboa.

Licenciado em Gestão pelo ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, concluiu o mestrado em Finanças pelo ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e é doutorado em Finanças pela Universidade de Tilburg, nos Países Baixos.

Entre 2012 e 2016 foi assessor económico de Aníbal Cavaco Silva, então Presidente da República. Trabalhou 10 anos no Ministério das Finanças e foi consultor da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, tornando-se depois o responsável pela área das Finanças Públicas do PSD.

Atualmente é presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD e foi eleito deputado em 2022, tendo sido nomeado presidente do Grupo Parlamentar do PSD, cargo que ocupou até 2024.

Após as eleições de 2024, Luís Montenegro nomeou-o ministro das Finanças, cargo que desempenha atualmente.