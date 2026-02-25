Ouvir
Ministro das Finanças internado no Hospital de Santa Maria. Suspeitas de AVC afastadas

25 fev, 2026 - 12:13 • Diogo Camilo com Susana Madureira Martins

Joaquim Miranda Sarmento tem 47 anos e é ministro do Governo de Luís Montenegro desde 2024.

[em atualização]

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, foi internado esta quarta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Fonte do Governo confirmou à Renascença que o governante continua internado e, em breve, haverá uma nota do hospital sobre a situação clínica de Miranda Sarmento.

Inicialmente com suspeitas de AVC, fonte do Governo diz à Renascença que essa hipótese foi afastada.

Segundo a CNN, que avançou a notícia em primeira mão, o governante chegou à unidade hospitalar por volta das 8h30 pelo próprio pé e fez uma série de exames para que se possa fazer o diagnóstico.

Miranda Sarmento nasceu a 7 de agosto de 1978, em Lisboa.

Licenciado em Gestão pelo ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, concluiu o mestrado em Finanças pelo ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e é doutorado em Finanças pela Universidade de Tilburg, nos Países Baixos.

Entre 2012 e 2016 foi assessor económico de Aníbal Cavaco Silva, então Presidente da República. Trabalhou 10 anos no Ministério das Finanças e foi consultor da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, tornando-se depois o responsável pela área das Finanças Públicas do PSD.

Atualmente é presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD e foi eleito deputado em 2022, tendo sido nomeado presidente do Grupo Parlamentar do PSD, cargo que ocupou até 2024.

Após as eleições de 2024, Luís Montenegro nomeou-o ministro das Finanças, cargo que desempenha atualmente.

