Ministro das Finanças passa a noite no hospital

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, vai passar a noite em internado em observação no serviço de neurologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse à Renascença fonte hospitalar.



Miranda Sarmento deu entrada esta quarta-feira nas urgências, realizou exames e ficou "em observação por precaução".

Fonte hospitalar disse à Renascença que o protocolo, nestes casos, são 24 horas em vigilância, pelo que Joaquim Miranda Sarmento deve ter alta na quinta-feira de manhã.



Em comunicado divulgado esta quarta-feira à tarde, a ULS de Santa Maria sublinha que o estado clínico do ministro das Finanças "é estável".

As suspeitas iniciais de AVC já tinham sido afastadas por fonte do Governo e, mais tarde, por um comunicado do Hospital de Santa Maria.

"A Unidade Local de Saúde de Santa Maria confirma que o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, deu entrada na Urgência Central do Hospital de Santa Maria na manhã desta quarta-feira, na sequência de uma indisposição", lê na nota do hospital.

"O ministro das Finanças realizou exames que descartaram o cenário de um Acidente Vascular Cerebral, mantendo-se em observação por precaução", acrescenta a curta nota do Santa Maria que não dá conta de qual o diagnóstico do ministro.

Fonte do Governo já tinha confirmado à Renascença que o governante continuava no hospital, remetendo mais detalhes para a nota do hospital sobre a situação clínica de Miranda Sarmento.

Segundo a CNN, que avançou a notícia em primeira mão, o governante chegou à unidade hospitalar por volta das 8h30 pelo próprio pé e fez uma série de exames de diagnóstico.

Miranda Sarmento nasceu a 7 de agosto de 1978, em Lisboa.

Licenciado em Gestão pelo ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão, concluiu o mestrado em Finanças pelo ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa e é doutorado em Finanças pela Universidade de Tilburg, nos Países Baixos.

Entre 2012 e 2016 foi assessor económico de Aníbal Cavaco Silva, então Presidente da República. Trabalhou 10 anos no Ministério das Finanças e foi consultor da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, tornando-se depois o responsável pela área das Finanças Públicas do PSD.

Atualmente é presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD e foi eleito deputado em 2022, tendo sido nomeado presidente do Grupo Parlamentar do PSD, cargo que ocupou até 2024.

Após as eleições de 2024, Luís Montenegro nomeou-o ministro das Finanças, cargo que desempenha atualmente.

[notícia atualizada às 17h31]