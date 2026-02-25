Ouvir


Ministros e secretários de Estado recebem subsídio de alojamento, mas têm casa em Lisboa

25 fev, 2026 - 17:57 • Diogo Camilo

O ministro da Agricultura é dono de dois imóveis em Lisboa que estão arrendados e recebe todos os meses um apoio de 725 euros por ter a morada habitual em Vila Verde, Braga, avança a Sábado. Secretário de Estado comprou casa em Lisboa em 2025 e perguntou se podia continuar a receber apoio, a Secretaria-Geral do Governo acedeu.

O ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, e dois secretários de Estados pediram e estão a receber subsídio de alojamento por terem residência habitual fora de Lisboa, mas são proprietários ou coproprietários de imóveis na capital.

Segundo a Sábado, o governante com a pasta da Agricultura é proprietário de casas em Braga, Viana do Castelo, Faro e duas em Lisboa, mas recebe desde 2024 o subsídio que apoia quem vive a mais de 150 quilómetros da sua residência original, alegando que a mesma situa-se em Vila Verde, Braga. A ajuda é de cerca de 725 euros por mês.

À revista, o ministro avança que tem dois imóveis, no Lumiar e nas Avenidas Novas, e que "ambos se encontram arrendados": "Não residindo nesses imóveis, encontro-me a suportar encargos com arrendamento em Lisboa", afirma.

Já o secretário do Estado do Turismo, Pedro Machado, enviou um parecer à Secretaria-Geral do Governo através do seu gabinete no início de 2025 para questionar se poderia continuar a receber o subsídio para quem é deslocado, apesar da compra de um imóvel em Lisboa, referindo que a compra implicava “um esforço financeiro significativo”.

A Renascença questionou Pedro Machado e a Secretaria-Geral do Governo sobre este parecer e encontra-se à espera de resposta.

Salvador Malheiro é o outro secretário de Estado que recebe o apoio de alojamento, mesmo sendo o coproprietário de um imóvel em São Domingos de Benfica, onde residem os sogros.

A Renascença tentou confirmar a informação junto do Ministério da Agricultura, encontrando-se à espera de resposta.

Ao todo há um total de 19 governantes que recebem apoio à renda em Lisboa, a que se juntam oito chefes de gabinete. Entre estes estão Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação; e Carlos Abreu Amorim, ministro dos Assuntos Parlamentares, que não têm imóveis declarados em Lisboa.

