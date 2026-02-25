Ministros e secretários de Estado recebem subsídio de alojamento, mas têm casa em Lisboa

À revista, o ministro avança que tem dois imóveis , no Lumiar e nas Avenidas Novas, e que "ambos se encontram arrendados" : "Não residindo nesses imóveis, encontro-me a suportar encargos com arrendamento em Lisboa", afirma.

Segundo a Sábado , o governante com a pasta da Agricultura é proprietário de casas em Braga, Viana do Castelo, Faro e duas em Lisboa, mas recebe desde 2024 o subsídio que apoia quem vive a mais de 150 quilómetros da sua residência original, alegando que a mesma situa-se em Vila Verde, Braga. A ajuda é de cerca de 725 euros por mês .

O ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, e dois secretários de Estados pediram e estão a receber subsídio de alojamento por terem residência habitual fora de Lisboa, mas são proprietários ou coproprietários de imóveis na capital.

Em causa está uma benesse de quem é ex-eurodeputad(...)

Já o secretário do Estado do Turismo, Pedro Machado, enviou um parecer à Secretaria-Geral do Governo através do seu gabinete no início de 2025 para questionar se poderia continuar a receber o subsídio para quem é deslocado, apesar da compra de um imóvel em Lisboa, referindo que a compra implicava “um esforço financeiro significativo”.

A Renascença questionou Pedro Machado e a Secretaria-Geral do Governo sobre este parecer e encontra-se à espera de resposta.

Salvador Malheiro é o outro secretário de Estado que recebe o apoio de alojamento, mesmo sendo o coproprietário de um imóvel em São Domingos de Benfica, onde residem os sogros.

A Renascença tentou confirmar a informação junto do Ministério da Agricultura, encontrando-se à espera de resposta.

Ao todo há um total de 19 governantes que recebem apoio à renda em Lisboa, a que se juntam oito chefes de gabinete. Entre estes estão Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação; e Carlos Abreu Amorim, ministro dos Assuntos Parlamentares, que não têm imóveis declarados em Lisboa.