PS exige a Montenegro "cooperação institucional" e "sentido de Estado" para executar PTRR

Desta vez, não foi por carta, mas ao vivo e a cores. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, apresentou ao primeiro-ministro a sua visão sobre o programa de resposta aos efeitos provocados pelo temporal de há um mês e que afetou vários concelhos do centro. Para o líder socialista, é claro que “muitas das medidas” anunciadas têm “carácter genérico” e são “recicladas do programa do Governo”.

Carneiro entregou a Luís Montenegro um documento de nove páginas com uma avaliação política e um conjunto de prioridades para responder às famílias e empresas afetadas pela depressão Kristin. No documento, a que a Renascença teve acesso, o líder do PS pede ao primeiro-ministro que tenha “cooperação institucional” e “sentido de Estado” na concretização do programa de ajudas.

O líder socialista critica, desde logo, a designação do programa como “PTRR” que se “destina, de forma ostensiva, a criar um paralelismo com o PRR”, concluindo que “não há qualquer semelhança” entre os dois programas.

“O PRR foi um instrumento criado na base de novos recursos financeiros mobilizados a nível europeu destinado a financiar projetos e reformas de âmbito plurianual, estando a entrega do financiamento dependente de metas quantificadas e com prazos”, salienta Carneiro.

Os socialistas pedem ainda que sejam tidos em consideração os diversos projetos de resolução apresentados no Parlamento pelos deputados do PS que contemplam apoios às empresas, às famílias, bem como, nos domínios da habitação, agricultura, pescas, aquicultura, infraestruturas, cultura, ambiente e água e na recuperação integrada e resiliência futura.

No documento entregue a Montenegro, o PS critica as medidas classificadas como “manifestamente insuficientes" e os planos considerados “apressados” do Governo, aconselhando a que se aproveitem os “vários” planos estratégicos já existentes que foram “consensualizados e aprovados” para a recuperação, resiliência e competitividade do País. “Resultaram de amplos processos de participação e consulta pública e estão plenamente alinhados com as orientações europeias”, salienta Carneiro.

Esses planos devem ser executados com “rigor e continuidade estratégica, evitando duplicações ou ruturas estratégicas que comprometam a previsibilidade e confiança”, lê-se ainda no documento.

O PS mantém-se, entretanto, “disponível” para contribuir de “forma construtiva” para soluções que "reforcem a recuperação, a resiliência e a competitividade futura do país”. Carneiro reitera ainda a disponibilidade para viabilizar um Orçamento Retificativo, “desde que acompanhado de exigência, transparência e monitorização mensal da sua execução” pelos deputados.