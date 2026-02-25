PS exige a Montenegro "cooperação institucional" e "sentido de Estado" para executar PTRR

Desta vez, não foi por carta, mas ao vivo e a cores. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, apresentou ao primeiro-ministro a sua visão sobre o programa de resposta aos efeitos provocados pelo temporal de há um mês e que afetou vários concelhos do centro. Para o líder socialista, é claro que “muitas das medidas” anunciadas têm “carácter genérico” e são “recicladas do programa do Governo”.

Carneiro entregou a Luís Montenegro um documento de nove páginas com uma avaliação política e um conjunto de prioridades para responder às famílias e empresas afetadas pela depressão Kristin. No documento, a que a Renascença teve acesso, o líder do PS pede ao primeiro-ministro que tenha “cooperação institucional” e “sentido de Estado” na concretização do programa de ajudas.

O líder socialista critica, desde logo, a designação do programa como “PTRR” que se “destina, de forma ostensiva, a criar um paralelismo com o PRR”, concluindo que “não há qualquer semelhança” entre os dois programas.

“O PRR foi um instrumento criado na base de novos recursos financeiros mobilizados a nível europeu destinado a financiar projetos e reformas de âmbito plurianual, estando a entrega do financiamento dependente de metas quantificadas e com prazos”, salienta Carneiro.