PSD acusa oposição de ser irresponsável no lay-off: "Querem governar a partir da Assembleia da República"

A alteração ao regime de lay-off proposto pelo Governo colocou esta quarta-feira, na Assembleia da República, todos os partidos da oposição contra o PSD e CDS, com os social-democratas a acusarem a esquerda parlamentar de irresponsabilidade.

“Se os senhores, com a irresponsabilidade que vos é característica, querem governar a partir da Assembleia da República, é algo que terão de ser responsáveis por essas mesmas opções”, disse o deputado Ricardo Carvalho, do PSD.

Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS, avisou que os partidos da oposição estão a enganar os portugueses com normas que são inconstitucionais, porque existe uma norma travão que impede a apresentação de propostas que reduzam a receita ou aumentem a despesa.

“A violação da norma travão implica a nulidade da lei que tenha sido aprovada no Parlamento. Ou seja, os senhores deputados da oposição estão a tentar enganar os portugueses com propostas que são e que sabem ser manifestamente inconstitucionais”, referiu o centrista.

Em causa está a apreciação parlamentar do decreto do Governo que cria o regime simplificado de lay-off e que, segundo a oposição, vai cortar salários aos trabalhadores das zonas atingidas pela tempestade Kristin.

Segundo o PSD, há nesta altura mais de 2.600 trabalhadores atingidos por este regime, mas o Bloco de Esquerda, o PCP e o Livre querem que o Governo garanta o pagamento do salário na sua totalidade.

“Alguém percebe a crueldade de impor cortes a partir do salário mínimo a famílias que enfrentam agora despesas extraordinárias para reerguer as suas vidas por causa da catástrofe?”, questionou Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda.

Hugo Costa, do PS, avisou que “é preciso garantir medidas de grande alcance, como o lay-off simplificado que deve chegar a 100% da remuneração”. E Paula Santos, do Partido Comunista, diz que a prioridade tem de ser a proteção dos salários dos trabalhadores.

“Foi o Governo que mentiu e não cumpriu o que disse. É mais do que justo garantir o salário a 100% dos trabalhadores abrangidos pelo lay-off. É preciso encontrar as soluções como se fez durante a epidemia de Covid 19 quando os salários foram pagos a 100%”, referiu a líder parlamentar comunista.

Rui Tavares, do Livre, que propõe também a alteração do decreto do Governo, considera que “é da mais elementar justiça” que se pague o salário a 100%.

André Ventura já anunciou que o Chega vai viabilizar a proposta dos partidos de esquerda, mas no debate apelou ao Governo para pedir desculpa e voltar à primeira versão que o ministério anunciou.

“Dizer que vamos pagar o lay-off a 100% e depois já é 80%, ou 70%, ou remetemos para o Código do Trabalho, não é uma forma correta de se governar, sobretudo em momentos de crise. E esse pedido de desculpa também abarca momentos como este, a capacidade de voltar atrás e dizermos que sim, que vamos corrigir”, pediu Ventura no debate em plenário.

Perante a união de toda a oposição o PSD considera que a medida do Governo é justa e vai mais além do que é usual pagar nestas condições.

"Quanto a nós, parece-nos uma medida justa e equilibrada. Nós apoiamos 100% do lay-off, não 100% do salário", disse o deputado Ricardo Carvalho lembrando que o lay-off habitual estabelece que 70% da remuneração assegurada através deste regime é suportada pela Segurança Social e os restantes 30% ficam a cargo da entidade empregadora, e que no decreto do Governo a divisão é de 80-20, durante os primeiros dois meses.

O lay-off deve ser pago a 100%, "sem truques e sem cortes", defendeu Fabian Figueiredo.

A apreciação parlamentar baixou à comissão de especialidade, a Comissão de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.