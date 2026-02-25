"Sou a vítima disto tudo". Sócrates pede quatro meses para novo advogado preparar defesa

A caminho do quarto advogado para o defender na Operação Marquês desde o início do julgamento, o antigo primeiro-ministro José Sócrates está a pedir quatro meses para que o seu futuro advogado possa analisar o processo e preparar a sua defesa, disse na terça-feira em entrevista à "CNN Portugal".

Sócrates recordou que, quando o juiz Ivo Rosa proferiu a decisão instrutória, o Ministério Público concedeu esse mesmo prazo de quatro meses.

"Eu não sou responsável pela decisão dos meus advogados, que é uma decisão de consciência e de renúncia", atirou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Nós queremos exatamente o mesmo prazo que o Ministério Público teve quando se tratou de elaborar o recurso contra a decisão instrutória. A isto chama-se o princípio da igualdade e eu sou a vítima disto tudo."