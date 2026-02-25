Ouvir
Operação Marquês

"Sou a vítima disto tudo". Sócrates pede quatro meses para novo advogado preparar defesa

25 fev, 2026 - 00:29 • Catarina Magalhães, com redação

"Eu não sou responsável pela decisão dos meus advogados", disse o antigo Chefe de Governo sobre a renúncia da advogada Sara Leitão Moreira na terça-feira.

A caminho do quarto advogado para o defender na Operação Marquês desde o início do julgamento, o antigo primeiro-ministro José Sócrates está a pedir quatro meses para que o seu futuro advogado possa analisar o processo e preparar a sua defesa, disse na terça-feira em entrevista à "CNN Portugal".

Sócrates recordou que, quando o juiz Ivo Rosa proferiu a decisão instrutória, o Ministério Público concedeu esse mesmo prazo de quatro meses.

"Eu não sou responsável pela decisão dos meus advogados, que é uma decisão de consciência e de renúncia", atirou.

"Nós queremos exatamente o mesmo prazo que o Ministério Público teve quando se tratou de elaborar o recurso contra a decisão instrutória. A isto chama-se o princípio da igualdade e eu sou a vítima disto tudo."

Operação Marquês: Sócrates fica outra vez sem advogada

Operação Marquês: Sócrates fica outra vez sem advogada

Sara Leitão Moreira alegou falta de tempo para pre(...)

O principal arguido deste megaprocesso comentou ainda sobre o alegado curto prazo de 10 dias dado à advogada que renunciou na terça-feira ao patrocínio do antigo primeiro-ministro.

A própria advogada Sara Leitão Moreira também alegou falta de tempo para preparar a defesa no prazo de 10 dias concedido pelo tribunal.

"Nenhum advogado renuncia a um mandato sem ter uma razão forte", insistiu Sócrates.

A advogada Sara Leitão Moreira foi a quarta representante mandatada por Sócrates no âmbito deste processo, depois da morte de João Araújo e das renúncias de Pedro Delille e, mais recentemente, José Preto.

A juíza Susana Seca deu ordens para que seja chamado um advogado oficioso para poder prosseguir os trabalhos. Esta é a segunda vez que tal acontece.

Saiba Mais
