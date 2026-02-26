A relação conturbada de Costa e Marcelo: do chapéu de chuva em Paris à "falta de bom senso" na dissolução do Parlamento

26 fev, 2026 - 23:32 • Manuela Pires
A imagem de António Costa a segurar o chapéu de chuva para abrigar Marcelo Rebelo de Sousa em Paris, em 2016, fica na história da relação entre o primeiro-ministro e o Presidente da República, onde se contam também episódios tensos ao longo de oito anos de coabitação.
Desde essa tarde chuvosa em Paris, que a imagem mostrou a cumplicidade entre os dois e a vontade de garantir a estabilidade política, houve a demissão em direto da ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, em 2017, e o caso de João Galamba, em 2023, em que, apesar do pedido expresso pelo Presidente, António Costa manteve o ministro no executivo.
Na despedida entre os dois, em março de 2024, depois da reunião do último Conselho de Ministros do Governo de António Costa, o Presidente da República preferiu um “até já”, antevendo que os dois ainda se iriam cruzar “noutras encruzilhadas ao serviço de Portugal”.
“O mundo não acaba hoje, a vida não acaba hoje. E isto significa que estamos os dois vivos e de plena saúde e não há razão nenhuma para não nos encontrarmos noutras encruzilhadas, também pensando em Portugal”, afirmou Marcelo, quando já se falava em Costa para ocupar o cargo de presidente do Conselho Europeu.
Esta sexta-feira, os dois voltam a estar juntos em Bruxelas. A convite do presidente do Conselho Europeu, Marcelo Rebelo almoça com António Costa.
“Dificilmente haverá relações que tenham seguido de forma tão fluida e solidária”, disse o antigo primeiro-ministro, em março de 2024, recordando uma relação de “oito anos de cooperação e solidariedade institucional”.
Tal como Costa, também Marcelo elogiou a “solidariedade institucional” num sistema que exigiu, muitas vezes, colocar as instituições “acima das posições políticas e do hemisfério da esquerda ou da direita”.
Marcelo concluiu que, apesar da “divergência na atuação do dia-a-dia” e dos “pontos de partida e pensamento diferentes”, o Presidente entende que o exemplo entre os dois é para repetir.
No final do ano de 2024, numa iniciativa do jornal Público, Marcelo Rebelo de Sousa fala sobre os populismos e a ascensão dos radicalismos ao poder, para lembrar como foi positivo o tempo em que os dois trabalharam de perto, um em São Bento, outro em Belém.
“Dizia muitas vezes a um governante com o qual partilhei quase oito anos e meio de experiência inesquecível: um dia reconhecerá que éramos felizes e não sabíamos”, disse Marcelo.
Ao falar sobre as mudanças constantes e a "reconst(...)
Com a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, o Presidente da República falou na chegada de novos ciclos políticos e económicos que interferem com os “poderes clássicos”.
“Era tudo relativo, era uma felicidade relativa, mas, comparado com o que vinha aí, era uma felicidade”, rematou o Presidente.
Quase um ano depois do início da pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa contava, na SIC ao humorista Ricardo Araújo Pereira, qual o segredo para uma boa relação com António Costa:
“Cada um vive na sua casa; é uma relação institucional que pode ter momentos afetivos, mas não uma relação afetiva que pode ter momentos institucionais, e, como todas as relações humanas, tem momentos bons e momentos maus, só que não os traz a público. Portanto, resolve-se.”
Ao longo dos vários meses de estado de emergência, de confinamentos, Marcelo e Costa mostraram sintonia na maior parte das vezes e as sondagens que foram publicadas naquela época mostravam isso. A grande maioria dos portugueses avaliava de forma positiva o desempenho do primeiro-ministro e do Presidente da República no combate à pandemia.
E durante largos meses, a sintonia era visível. Se o decreto presidencial abria as portas a uma limitação da liberdade de circulação, o Governo apressava-se a operacionalizar a medida.
António Costa escolhe o prefácio do livro de Vital Moreira, “Que Presidente da República para Portugal?”, para lançar farpas a Marcelo Rebelo de Sousa. O antigo primeiro-ministro considera que “a legitimidade eleitoral reforçada do Presidente da República em nada contribuiu para a estabilidade, antes pelo contrário” para lembrar que "todos os presidentes utilizaram no segundo mandato" para "confrontar a solução de governo existente, mesmo que dispondo de maioria na Assembleia da República". Foi o que aconteceu com António Costa em 2023, e no passado Jorge Sampaio também fez cair o Governo de Pedro Santana Lopes.
Numa intervenção que não chegou aos 10 minutos, António Costa despediu-se, insistindo na importância de se manter uma relação de “cooperação e solidariedade institucional entre o Governo e outros órgãos de soberania, em especial com o Presidente da República”, agradecendo repetidamente o entendimento, “no essencial”, que manteve com Marcelo Rebelo de Sousa.
Ao longo dos oito anos de coabitação o Presidente da República foi dando sinais das divergências com o Governo. Em 2017, depois dos grandes incêndios do verão, que causaram dezenas de mortos, Marcelo exigiu que o primeiro-ministro tirasse “todas, mas todas” as consequências e no dia seguinte a ministra Constança Urbano de Sousa demitia-se.
Mas houve um caso em que o Presidente faz uma comunicação ao país muito dura para com o Governo, onde pede a demissão do ministro João Galamba, mas Costa não lhe faz a vontade.
Desta vez, o Presidente tornou pública a discordância com o primeiro-ministro, numa nota oficial, confirmando assim o conflito institucional com António Costa.
Numa intervenção, a partir do Palácio de Belém, Marcelo colocava os pontos nos "ii". Lançou a suspeita de que há intenção de “enfraquecer” a função presidencial e avisou que iria estar mais atento para garantir que não há “maior deterioração das instituições”.
A comunicação ao país, foi feita depois de Costa ter defendido Galamba, considerando que não houve qualquer falha a propósito do seu ex-adjunto com o dossier TAP, e Marcelo contesta a argumentação do primeiro-ministro.
“Devia ter sido exonerado”, disse o Presidente, lamentado que desta vez não tenha sido possível “acertar agulhas”, com “maior ou menor distância temporal”, como aconteceu até agora na coabitação com São Bento: “Foi pena” rematou Marcelo Rebelo de Sousa, que deixa Belém a 9 de março e passa a pasta a António José Seguro.