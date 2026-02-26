"Absolutamente blindado". Ministro Luís Neves desvaloriza críticas de Passos

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

O novo ministro da Administração Interna respeita mas discorda das críticas do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho sobre a sua passagem da Polícia Judiciária diretamente para o Governo. Luís Neves diz estar "absolutamente blindado". Em declarações aos jornalistas, à saída da cerimónia de abertura do ano letivo do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, Luís Neves reafirmou que "não tem conhecimento das investigações".

"Eu vejo essa posição e todas as outras com a maior tranquilidade e com o maior respeito. Nem todos temos que pensar da mesma forma. Quando fui convidado pelo senhor primeiro-ministro para estas funções, pensei em algumas destas questões e pus nos pratos da balança. O diretor nacional da Polícia Judiciária não investiga, aporta meios. Não tem conhecimento das investigações, por isso, senti-me completamente tranquilo e à vontade para dar este passo. Além disso, a Polícia Judiciária não depende de mim, depende da área da Justiça."

Luís Neves garante que "nunca houve qualquer interferência, nunca houve qualquer pergunta, nunca houve qualquer pesquisa". "Por isso, eu quero dizer que a esse respeito eu estou absolutamente blindado relativamente à área de informação”, salientou. Pedro Passos Coelho criticou esta semana a passagem do diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) para ministro da Administração Interna. "Não se pode passar de diretor de Polícia Judiciária a ministro da Administração Interna”, declarou o antigo primeiro-ministro. À margem do Fórum Produtividade e Inovação, em Matosinhos, Passos Coelho considerou que o "precedente é grave".

Prioridade à resposta aos temporais e época de incêndios O novo ministro da Administração Interna disse esta quinta-feira que as suas prioridades passam pela Proteção Civil, depois dos temporais, e pelos preparativos para a próxima época de incêndios. "Temos que olhar agora para a área da Proteção Civil. Saímos de uma catástrofe e temos que olhar para este tema. Está à porta a temática dos incêndios. Temos que olhar para a preparação, para a articulação, para a colaboração entre estruturas do Estado, entre agentes da Proteção Civil", sublinhou Luís Neves. Para sexta-feira está marcada uma reunião na sede da Proteção Civil e segunda-feira haverá outro encontro presidido pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, adianta o ministro da Administração Interna. Quanto ao subsídio de risco reivindicado pela PSP e GNR, Luís Neves diz que "é um desejo antigo dos elementos das duas forças" e é uma questão a discutir.