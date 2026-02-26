"Absolutamente blindado". Ministro Luís Neves desvaloriza críticas de Passos

26 fev, 2026 - 19:33 • Ricardo Vieira, com Lusa
O novo ministro da Administração Interna respeita mas discorda das críticas do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho sobre a sua passagem da Polícia Judiciária diretamente para o Governo. Luís Neves diz estar "absolutamente blindado".
Em declarações aos jornalistas, à saída da cerimónia de abertura do ano letivo do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, Luís Neves reafirmou que "não tem conhecimento das investigações".
"Eu vejo essa posição e todas as outras com a maior tranquilidade e com o maior respeito. Nem todos temos que pensar da mesma forma. Quando fui convidado pelo senhor primeiro-ministro para estas funções, pensei em algumas destas questões e pus nos pratos da balança. O diretor nacional da Polícia Judiciária não investiga, aporta meios. Não tem conhecimento das investigações, por isso, senti-me completamente tranquilo e à vontade para dar este passo. Além disso, a Polícia Judiciária não depende de mim, depende da área da Justiça."
Luís Neves garante que "nunca houve qualquer interferência, nunca houve qualquer pergunta, nunca houve qualquer pesquisa".
"Por isso, eu quero dizer que a esse respeito eu estou absolutamente blindado relativamente à área de informação”, salientou.
Pedro Passos Coelho criticou esta semana a passagem do diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) para ministro da Administração Interna. "Não se pode passar de diretor de Polícia Judiciária a ministro da Administração Interna”, declarou o antigo primeiro-ministro.
À margem do Fórum Produtividade e Inovação, em Matosinhos, Passos Coelho considerou que o "precedente é grave".
O novo ministro da Administração Interna disse esta quinta-feira que as suas prioridades passam pela Proteção Civil, depois dos temporais, e pelos preparativos para a próxima época de incêndios.
"Temos que olhar agora para a área da Proteção Civil. Saímos de uma catástrofe e temos que olhar para este tema. Está à porta a temática dos incêndios. Temos que olhar para a preparação, para a articulação, para a colaboração entre estruturas do Estado, entre agentes da Proteção Civil", sublinhou Luís Neves.
Para sexta-feira está marcada uma reunião na sede da Proteção Civil e segunda-feira haverá outro encontro presidido pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, adianta o ministro da Administração Interna.
Quanto ao subsídio de risco reivindicado pela PSP e GNR, Luís Neves diz que "é um desejo antigo dos elementos das duas forças" e é uma questão a discutir.
O ministro da Administração Interna manifestou confiança “absolutamente inabalável” na PSP no que toca ao respeito pelos direitos fundamentais, mas afirmou que não vai tolerar qualquer comportamento desviante ou violação por parte dos polícias.
Luís Neves destacou que são isolados os casos de violência policial e do alegado envolvimento de polícias em grupos nazis.
“Enquanto ministro quero dizer de uma forma muito clara que compreenderei sempre algum excesso que possa ter ocorrido por se querer ter feito bem, por se querer ter agido, por se querer cumprir a lei, porque muitas vezes estando sozinho quis tomar uma atitude enquanto polícia porque era o seu dever. Aí terão o meu apoio, o meu suporte e a minha compreensão”, disse o novo ministro no seu primeiro discurso oficial.
No entanto, sustentou, que “nos casos isolados e em que a questão seja diferente, em que a violação seja preparada, seja dolosa, seja reiterada, nunca contarão com qualquer atitude compreensiva desses atos”.
“Digo isto ciente de que estou perante uma força de segurança, de gente muito nobre, gente que respeita, gente que cumpre diariamente a sua missão, com brilho, com honra, com garra”, disse.
