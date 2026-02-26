"É preciso mais apoio a fundo perdido para as empresas afetadas pela intempérie"

A socialista Mariana Vieira da Silva pede ao Governo mais apoios a fundo perdido para as empresas afetadas pelas tempestades. No programa Casa Comum, da Renascença, a ex-ministra lembrou o peso que o endividamento pode constituir "para empresas que não têm sequer a capacidade, neste momento, de estarem operacionais". "Uma das dimensões de apoio pode ser mais a fundo perdido, porque depois da crise financeira as nossas empresas passaram a lidar de forma completamente distinta com a dívida e com as linhas de crédito. Ao longo dos últimos tempos, os grandes programas de linhas de crédito ficaram sempre abaixo na sua execução", alerta Mariana Vieira da Silva. O PTRR estabelece que os investimentos, para além da mera recuperação, serão objeto de apoio de fundos europeus e que as soluções de financiamento não reembolsável devem ser reservadas a fundos europeus.



Casa Comum na íntegra: Novos e velhos fundos europeus e um ministro sujeito a sigilo

"Os fundos europeus não são amigos de uma intervenção rápida. São amigos de uma intervenção estratégica, é para isso que eles servem, para modernizar", contrapõe a ex-ministra socialista. Da mesma forma, Mariana Vieira da Silva mostra preocupação com a sobrecarga financeira das autarquias afetadas face à dimensão dos estragos em edifícios e vias rodoviárias. "Muitos destes investimentos serão feitos pelos municípios, porque são estradas municipais, são infraestruturas municipais. Estamos a falar de municípios que têm orçamentos muito reduzidos face a estas necessidades. Basta olhar para os orçamentos destas câmaras e perceber o que é que conseguem fazer sozinhas e em que é que precisam de apoio do Estado central", alerta a deputada do PS.

