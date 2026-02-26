Ouvir
  26 fev, 2026
Mau Tempo. Área Metropolitana de Lisboa com prejuízos acima dos 268 milhões de euros

26 fev, 2026 - 10:58 • Filipa Ribeiro

O presidente da Câmara de Lisboa aponta Loures como um dos concelhos mais afectados pelo mau tempo. Dois terços dos danos ocorreram em infraestruturas e equipamentos escolares. Carlos Moedas pede rapidez e agilidade nos apoios do PTRR.

A Área Metropolitana de Lisboa contabilizou até ao momento prejuízos de mais de 268 milhões de euros em estragos provocados pelo mau tempo. Loures está entre os municípios mais afectados com os prejuízos a ultrapassar os 30 milhões de euros.

Os números foram avançados pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, aos jornalistas no seguimento de uma reunião com os restantes autarcas da área metropolitana.

Moedas adianta que o valor dos prejuízos continua "a evoluir" e em declarações à comunicação social realça que além de Loures há mais dois municípios com prejuízos acima dos 30 milhões de euros e outros quatro municípios com 15 milhões de euros em danos reportados.

De acordo com o autarca de Lisboa, a maioria dos danos aconteceram em "infraestruturas e equipamentos escolares".

Carlos Moedas pede ao "Governo capacidade para resolver a situação", agilidade e rapidez na entrega dos apoios.

"Precisamos de agilidade, uma vez que estamos a utilizar o nosso próprio orçamento para resolver situações que temos hoje em mão (...) ficámos com muita esperança em relação ao PTRR e esperança também em relação àquilo que podemos fazer todos em conjunto."

O presidente da Câmara de Lisboa reconhece, ainda assim, que o aconteceu na Área Metropolitana não é comparável com o que aconteceu noutros distritos do país.

O autarca da capital avisa que é necessário preparar os municípios para o futuro. "Os municípios têm que estar preparados para eventos climáticos como estes no futuro e para isso é preciso fazer obras estruturais com ambição para o futuro daquilo que é a nossa área metropolitana e do nosso país", realçou.

