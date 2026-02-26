"Ministro Luís Neves mantém dever de sigilo sobre investigações que conhece"

No programa Casa Comum, o social-democrata Duarte Pacheco lembra ao novo ministro da Administração Interna que permanece sujeito ao dever de sigilo sobre as investigações da Polícia Judiciária. "O sigilo não é apenas para quando as pessoas estão em funções. Têm obrigação de sigilo quando saem dessas funções", adverte o ex-deputado do PSD. O militante do PSD diz não acreditar que Luís Neves, como ex-diretor nacional da Polícia Judiciária, não saiba o essencial das operações desencadeadas em torno de personalidades políticas. "Como é óbvio, não é o Diretor da Polícia Judiciária que dirige as investigações. Mas não quero acreditar que, com investigações relevantes, ele fique completamente à margem da informação que lhe esteja subjacente. Certamente sabia o que é que se estava a fazer quando foi à Madeira. Saberia de algumas investigações mais relevantes no sistema financeiro, até com o anterior primeiro-ministro José Sócrates", argumenta Duarte Pacheco.

O social-democrata considera ainda legítimas as críticas à passagem direta de Luís Neves da direção da Polícia Judiciária para o Ministério da Administração Interna, nomeadamente as observações feitas por Pedro Passos Coelho. O ex-deputado diz não estar em causa a competência de Luís Neves, mas apenas a aplicação do mesmo critério de nomeações anteriores. "Critiquei no passado, quando Mário Centeno saiu diretamente do Governo para o Banco de Portugal. Critiquei outras decisões do governo anterior, da passagem de ministros e outros membros do governo, até do Parlamento, diretamente para entidades reguladoras. Portanto, essa crítica é legítima. Agora, acredito que a postura do primeiro-ministro teve boas intenções ao escolher um homem que percebe o setor, e que possa ter vantagem acrescida, face às anteriores titulares da pasta", declara o ex-deputado do PSD.