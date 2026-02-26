Ouvir
  26 fev, 2026
Duarte Pacheco

"Ministro Luís Neves mantém dever de sigilo sobre investigações que conhece"

26 fev, 2026 - 15:50 • José Pedro Frazão

Duarte Pacheco entende as críticas à passagem de um diretor da Polícia Judiciária para o Ministério da Administração Interna, mas confia nas boas intenções de Luis Montenegro. Mariana Vieira da Silva saúda a escolha de Luís Neves e não vê incompatibilidades.

Casa Comum: Novos e velhos fundos europeus e um ministro sujeito a sigilo
Casa Comum integral, em vídeo: Novos e velhos fundos europeus e um ministro sujeito a sigilo.

No programa Casa Comum, o social-democrata Duarte Pacheco lembra ao novo ministro da Administração Interna que permanece sujeito ao dever de sigilo sobre as investigações da Polícia Judiciária. "O sigilo não é apenas para quando as pessoas estão em funções. Têm obrigação de sigilo quando saem dessas funções", adverte o ex-deputado do PSD.

O militante do PSD diz não acreditar que Luís Neves, como ex-diretor nacional da Polícia Judiciária, não saiba o essencial das operações desencadeadas em torno de personalidades políticas.

"Como é óbvio, não é o Diretor da Polícia Judiciária que dirige as investigações. Mas não quero acreditar que, com investigações relevantes, ele fique completamente à margem da informação que lhe esteja subjacente. Certamente sabia o que é que se estava a fazer quando foi à Madeira. Saberia de algumas investigações mais relevantes no sistema financeiro, até com o anterior primeiro-ministro José Sócrates", argumenta Duarte Pacheco.

Passos Coelho: "Não se pode passar de diretor da PJ a ministro"

Governo

Passos Coelho: "Não se pode passar de diretor da PJ a ministro"

Antigo primeiro-ministro considera que escolha de (...)

O social-democrata considera ainda legítimas as críticas à passagem direta de Luís Neves da direção da Polícia Judiciária para o Ministério da Administração Interna, nomeadamente as observações feitas por Pedro Passos Coelho. O ex-deputado diz não estar em causa a competência de Luís Neves, mas apenas a aplicação do mesmo critério de nomeações anteriores.

"Critiquei no passado, quando Mário Centeno saiu diretamente do Governo para o Banco de Portugal. Critiquei outras decisões do governo anterior, da passagem de ministros e outros membros do governo, até do Parlamento, diretamente para entidades reguladoras. Portanto, essa crítica é legítima. Agora, acredito que a postura do primeiro-ministro teve boas intenções ao escolher um homem que percebe o setor, e que possa ter vantagem acrescida, face às anteriores titulares da pasta", declara o ex-deputado do PSD.

Hugo Soares responde a críticas de Passos Coelho: "É manifestamente um tiro ao lado"

HORA DA VERDADE

Hugo Soares responde a críticas de Passos Coelho: "É manifestamente um tiro ao lado"

O líder parlamentar e secretário-geral do PSD, Hug(...)

Já a socialista Mariana Vieira da Silva recusa a tese de que um diretor geral não pode ser ministro em Portugal. "Não concebo essa ideia, porque não há nenhum valor contraditório que aqui esteja em causa. Há os valores do sigilo, da lealdade profissional, que se aplicam, como se aplicam a outros profissionais. Temos de passar para uma fase em que até somos mais exigentes no escrutínio político das funções passadas. Mas decretar incompatibilidades, onde sinceramente não as vejo, parece-me excessivo", responde a ex-ministra do PS.

