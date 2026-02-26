Miranda Sarmento teve alta e retoma funções na próxima semana

Miranda Sarmento já teve alta hospitalar e retoma as suas funções na próxima semana, avança uma nota do gabinete do ministro das Finanças.

"Após ter dado entrada na Unidade Local de Saúde de Santa Maria ontem [quarta-feira], onde esteve sob observação no Serviço de Neurologia, o ministro de Estado e das Finanças teve alta esta tarde", lê-se no comunicado enviado às redações.

"O ministro encontra-se bem e em período de repouso, podendo retomar em pleno o cumprimento das suas funções na próxima semana", acrescenta-se ainda no documento.

O ministro passou a noite internado no serviço de neurologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter realizado exames. Ficou "em observação por precaução", segundo nota hospitalar.

Miranda Sarmento chegou à unidade hospitalar por volta das 8h30 de quarta-feira, pelo próprio pé, com uma suspeita de AVC que foi, entretanto, descartada.