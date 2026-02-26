Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Governo

Miranda Sarmento teve alta e retoma funções na próxima semana

26 fev, 2026 - 15:37 • Ana Kotowicz

Ministro das Finanças estava internado no Serviço de Neurologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A+ / A-

Miranda Sarmento já teve alta hospitalar e retoma as suas funções na próxima semana, avança uma nota do gabinete do ministro das Finanças.

"Após ter dado entrada na Unidade Local de Saúde de Santa Maria ontem [quarta-feira], onde esteve sob observação no Serviço de Neurologia, o ministro de Estado e das Finanças teve alta esta tarde", lê-se no comunicado enviado às redações.

"O ministro encontra-se bem e em período de repouso, podendo retomar em pleno o cumprimento das suas funções na próxima semana", acrescenta-se ainda no documento.

O ministro passou a noite internado no serviço de neurologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter realizado exames. Ficou "em observação por precaução", segundo nota hospitalar.

Miranda Sarmento chegou à unidade hospitalar por volta das 8h30 de quarta-feira, pelo próprio pé, com uma suspeita de AVC que foi, entretanto, descartada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)