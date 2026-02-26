"Ninguém fica para trás." Governo alarga apoios no pós-tempestades a todo o país

"O regime de apoios e medidas de simplificação" para quem foi afetado pelas tempestades vai ser estendido a todo o território, anunciou Leitão Amaro, no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira. Assim, as medidas que vigoravam para quase 90 municípios passam a valer para todo o território, desde que fique comprovado que os prejuízos se devem à vaga de mau tempo que assolou Portugal durante várias semanas.

Para continuar com o esforço de “não deixar ninguém para trás”, todas as populações afetadas terão proteção e resposta da parte do Estado. "Se têm o mesmo tipo de dano ligado a esse tipo de eventos, merecem o mesmo apoio", argumentou o ministro da Presidência, em conferência de imprensa.

Leitão Amaro disse ainda que este é “o mais rápido processo de recuperação e reconstrução, com um número enorme de operacionais no terreno”. Apesar disso, defendeu que o apoio do Estado deve ser subsidiário, sendo importante que os afetados ativem os seguros.

O decreto-lei hoje aprovado em Conselho de Ministros determina que "é possível beneficiar deste regime de apoio e de celeridade processual, de rapidez processual" em todo o território para intervenções de recuperação que tenham tido danos causados pelas tempestades. O Governo faz questão de garantir que "não há um novo apoio com um novo valor que seja fixado", mas o que foi aprovado é um diploma sobre "extensão territorial", abrangendo novos territórios.

Por exemplo, o novo diploma abrange, segundo Leitão Amaro, as necessidades do concelho de Almada, que viu as zonas de Porto Brandão e da Costa de Caparica especialmente afetadas pelo temporal. O Governo mantém que Almada não cumpre os requisitos para a declaração do estado de calamidade.

"Não corresponde em termos relativos, em termos de abrangência territorial, a uma situação que justificasse declarar todo o município, por definição, naquela situação", justifica o ministro da Presidência.

"Nós podíamos deixar aquelas pessoas esquecidas e para trás ou as pessoas e sem acesso aos apoios? Não", garantiu Leitão Amaro, atirando para o município de Almada a responsabilidade por ativar os apoios disponibilizados a partir do decreto aprovado esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros. "Tenho a certeza, que quando esse pedido for feito para adesão aos vários apoios, a câmara de Almada vai ser rápida a dar o seu parecer e a identificar a situação", acrescentou o ministro, concluindo que "está aqui o regime que dá resposta a essas pessoas, a todas aquelas pessoas, por todos os municípios do país, que até esta manhã estavam com dúvidas".













