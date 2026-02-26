Precedente grave? Ministro Luís Neves desvaloriza críticas de Passos

O novo ministro da Administração Interna, Luís Neves, respeita mas discorda das críticas do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho sobre a sua passagem da Polícia Judiciária diretamente para o Governo.

Em declarações aos jornalistas, à saída da cerimónia de abertura do ano letivo do Instituto Superior de Ciências Policiais, Luís Neves reafirmou que "não tem conhecimento das investigações".

"Eu vejo essa posição e todas as outras com a maior tranquilidade e com o maior respeito. Nem todos temos que pensar da mesma forma. Quando fui convidado pelo senhor primeiro-ministro para estas funções, pensei em algumas destas questões e pus nos pratos da balança. O diretor nacional da Polícia Judiciária não investiga, aporta meios. Não tem conhecimento das investigações, por isso, senti-me completamente tranquilo e à vontade para dar este passo. Além disso, a Polícia Judiciária não depende de mim, depende da área da Justiça."



Pedro Passos Coelho criticou esta semana a passagem do diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) para ministro da Administração Interna. "Não se pode passar de diretor de Polícia Judiciária a ministro da Administração Interna”, declarou o antigo primeiro-ministro.

À margem do Fórum Produtividade e Inovação, em Matosinhos, Passos Coelho considerou que o "precendente é grave".



Prioridade à resposta aos temporais e época de incêndios

O novo ministro da Administração Interna disse esta quinta-feira que as suas prioridades passam pela Proteção Civil, depois dos temporais, e pelos preparativos para a próxima época de incêndios.

"Temos que olhar agora para a área da Proteção Civil. Saímos de uma catástrofe e temos que olhar para este tema. Está à porta a temática dos incêndios. Temos que olhar para a preparação, para a articulação, para a colaboração entre estruturas do Estado, entre agentes da Proteção Civil", sublinhou Luís Neves.

Para sexta-feira está marcada uma reunião na sede da Proteção Civil e segunda-feira haverá outro encontro presidido pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, adianta o ministro da Administração Interna.

Quanto ao subsídio de risco reivindicado pela PSP e GNR, Luís Neves diz que "é um desejo antigo dos elementos das duas forças" e é uma questão a discutir.