Marco António Amaro é o novo advogado nomeado para Sócrates

Marco António Amaro é o novo advogado nomeado pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados (OA) para defender o antigo primeiro-ministro José Sócrates no julgamento da Operação Marquês, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte da OA.

Este novo advogado oficioso vai substituir Sara Leitão Moreira, que havia sido nomeada pela Ordem há duas semanas, mas que acabou por renunciar na terça-feira passada, em audiência de julgamento.

A advogada justificou a decisão com o facto de não lhe ter sido dado tempo suficiente para preparar a defesa do chefe de Governo entre 2005 e 2011.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Marco António Amaro tem agora dez dias para consultar o processo, tendo a retoma do julgamento sido marcada para dia 17 de março.

A notícia da nomeação de um novo defensor oficioso para José Sócrates foi avançada pela "SIC", que refere que o antigo primeiro-ministro tem até dia 18 de março para escolher um novo advogado contratado, caso decida fazê-lo.