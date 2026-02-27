Ouvir
Marco António Amaro é o novo advogado nomeado para Sócrates

27 fev, 2026 - 20:47 • Lusa

Depois da advogada anterior Sara Leitão Moreira desistir do caso por alegar falta de tempo para preparar a defesa, o novo advogado nomeado pela Ordem dos Advogados tem agora dez dias para consultar o processo. Sócrates tem até dia 18 de março para contratar outro, caso decida fazê-lo.

Marco António Amaro é o novo advogado nomeado pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados (OA) para defender o antigo primeiro-ministro José Sócrates no julgamento da Operação Marquês, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte da OA.

Este novo advogado oficioso vai substituir Sara Leitão Moreira, que havia sido nomeada pela Ordem há duas semanas, mas que acabou por renunciar na terça-feira passada, em audiência de julgamento.

A advogada justificou a decisão com o facto de não lhe ter sido dado tempo suficiente para preparar a defesa do chefe de Governo entre 2005 e 2011.

Marco António Amaro tem agora dez dias para consultar o processo, tendo a retoma do julgamento sido marcada para dia 17 de março.

A notícia da nomeação de um novo defensor oficioso para José Sócrates foi avançada pela "SIC", que refere que o antigo primeiro-ministro tem até dia 18 de março para escolher um novo advogado contratado, caso decida fazê-lo.

Numa nota enviada à agência Lusa, em reação à noticia, José Sócrates criticou ter sabido do novo advogado "pelas televisões, antes mesmo de ser notificado pelo tribunal e lhe ser dado o prazo legal para constituir novo advogado".

"Subimos então a um novo patamar na degradação do estado de direito – agora é a própria Ordem dos Advogados que sanciona uma condição de um prazo de dez dias como tempo necessário de preparação da defesa", afirmou.

Sócrates lembrou que o processo tem "trezentas mil folhas, duzentos volumes, cento e vinte e seis apensos, duzentas e catorze buscas e quatrocentas horas de escutas", referindo que o prazo é insuficiente para preparar a defesa.

José Sócrates disse ainda que o bastonário dos advogados "já tinha apoiado a solução de uma defensora oficiosa que nem sequer se deu ao trabalho de levantar o processo na secretaria do tribunal".

José Sócrates já teve oito advogados, quatro deles oficiosos, nos quase 12 anos em que o processo Operação Marquês se arrasta pelos tribunais, com sucessivos recursos.

