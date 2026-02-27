Negrão alerta para risco de "relações demasiado próximas" entre o futuro diretor da PJ e o ministro Luís Neves

O antigo ministro da Justiça Fernando Negrão alerta para o risco de "relações demasiado próximas" entre o futuro diretor da Polícia Judiciária e o novo ministro da Administração Interna, Luís Neves, que passou da PJ diretamente para o Governo.

Entrevistado pela Renascença, Fernando Negrão diz não fazer ideia "por que razão" a ministra da Justiça pretende indicar alguém da Polícia Judiciária (PJ) para suceder a Luís Neves.

"Se não for escolhida a pessoa rigorosamente certa, pode ser uma má opção", alerta o antigo ministro e antigo diretor nacional da PJ.



Na prática, o social-democrata considera que seria mais avisado nomear, desta vez, um magistrado porque, diz, o próximo diretor nacional tem de ser alguém com "uma personalidade própria que o afaste daquilo que ficou para trás". E porquê? Porque "Luís Neves foi um grande diretor da Polícia Judiciária, com uma personalidade muito forte e, portanto, é fácil criarem-se dependências nas relações" que possam "beliscar a autonomia da Polícia Judiciária".

Nesta entrevista à Renacença, Fernando Negrão sublinha que "não pode haver uma relação de dependência, ou relações demasiado próximas, entre o diretor da Polícia Judiciária e o ministro". E acrescenta que "o diretor da Polícia Judiciária, em termos jurídicos, ou seja, das investigações propriamente ditas, não pode, nem deve, reportar ao ministro aquilo que se está a passar".

Concorda com Santos Cabral, antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, que o sucessor de Luis Neves, na PJ, deveria ser um magistrado?

Podia, pode ser um magistrado, porque a Polícia Judiciária teve um grande diretor, Luís Neves, que fez um trabalho de grande consistência e de grande combate ao crime em Portugal, em todas as investigações que levou a cabo. O próximo diretor nacional tem de ser alguém que mantenha este ritmo de combate ao crime, mas que tenha uma personalidade própria que o afaste daquilo que ficou para trás.