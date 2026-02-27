Negrão alerta para risco de "relações demasiado próximas" entre o futuro diretor da PJ e o ministro Luís Neves

27 fev, 2026 - 17:42 • Pedro Mesquita
O antigo ministro da Justiça Fernando Negrão alerta para o risco de "relações demasiado próximas" entre o futuro diretor da Polícia Judiciária e o novo ministro da Administração Interna, Luís Neves, que passou da PJ diretamente para o Governo.
Entrevistado pela Renascença, Fernando Negrão diz não fazer ideia "por que razão" a ministra da Justiça pretende indicar alguém da Polícia Judiciária (PJ) para suceder a Luís Neves.
"Se não for escolhida a pessoa rigorosamente certa, pode ser uma má opção", alerta o antigo ministro e antigo diretor nacional da PJ.
Na prática, o social-democrata considera que seria mais avisado nomear, desta vez, um magistrado porque, diz, o próximo diretor nacional tem de ser alguém com "uma personalidade própria que o afaste daquilo que ficou para trás". E porquê? Porque "Luís Neves foi um grande diretor da Polícia Judiciária, com uma personalidade muito forte e, portanto, é fácil criarem-se dependências nas relações" que possam "beliscar a autonomia da Polícia Judiciária".
Nesta entrevista à Renacença, Fernando Negrão sublinha que "não pode haver uma relação de dependência, ou relações demasiado próximas, entre o diretor da Polícia Judiciária e o ministro". E acrescenta que "o diretor da Polícia Judiciária, em termos jurídicos, ou seja, das investigações propriamente ditas, não pode, nem deve, reportar ao ministro aquilo que se está a passar".
Concorda com Santos Cabral, antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, que o sucessor de Luis Neves, na PJ, deveria ser um magistrado?
Podia, pode ser um magistrado, porque a Polícia Judiciária teve um grande diretor, Luís Neves, que fez um trabalho de grande consistência e de grande combate ao crime em Portugal, em todas as investigações que levou a cabo. O próximo diretor nacional tem de ser alguém que mantenha este ritmo de combate ao crime, mas que tenha uma personalidade própria que o afaste daquilo que ficou para trás.
Mas porquê?
Por uma razão: não pode haver uma relação de dependência ou relações demasiado próximas entre o diretor da Polícia Judiciária e o ministro.
O diretor da Polícia Judiciária, em termos jurídicos, ou seja, das investigações propriamente ditas, não pode, nem deve, reportar ao ministro aquilo que se está a passar.
Se bem que o diretor Nacional da Polícia Judiciária responde perante a ministra da Justiça...
Responde só do ponto de vista do funcionamento da Polícia Judiciária e dos meios de que ela necessita em cada momento para levar a bom porto as investigações criminais.
Acredita que, se por acaso for algum elemento da Polícia Judiciária a assumir a direção nacional da PJ, poderá ficar de alguma forma na dependência – na prática – de Luís Neves, o atual ministro da Administração Interna?
Pode acontecer isso, porque o doutor Luís Neves – e eu volto a repetir – foi um grande diretor da Polícia Judiciária, com uma personalidade muito forte e, portanto, é fácil criarem-se dependências nas relações que depois desvirtuam um pouco aquilo que é a autonomia do Ministério Público, através de se beliscar a autonomia da Polícia Judiciária.
Seria arriscado, do seu ponto de vista?
Seria arriscado, naturalmente, porque a Polícia Judiciária tem de ter um diretor nacional com uma personalidade própria, vincada, e que respeite a sua dependência do Ministério Público e a sua dependência do governo, mas em planos distintos.
Mas a ministra da Justiça, a quem compete escolher o sucessor de Luís Neves na PJ, já disse que quer alguém da Polícia Judiciária (na Direção da PJ).
Não faço ideia por que razão a ministra [da Justiça] tem esse pensamento, ela o saberá.
Será uma má opção, do seu ponto de vista?
Não é propriamente uma má opção, mas se não for escolhida a pessoa rigorosamente certa, pode ser uma má opção.