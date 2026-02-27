Os Dias Felizes de Costa e Marcelo: “Eu nunca tive dúvidas de que éramos muito felizes”

Surgiram os dois a conversar animadamente junto à lanterna do Edifício Europa, onde estão as bandeiras, e, depois da fotografia protocolar, Marcelo e Costa falaram durante quase 14 minutos com os jornalistas portugueses, entre sorrisos e gargalhadas.

Depois de oito anos de coabitação e de uma relação por vezes conturbada, esta sexta-feira António Costa garantia que sempre soube que “era muito feliz”, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa, que “cultivava um pessimismo menos produtivo”.

“Eu nunca tive dúvidas de que éramos muito felizes. A dúvida era mais de quem, contrariando o optimismo saudável, cultivava, por vezes, algum pessimismo menos produtivo”, respondeu António Costa, por entre as gargalhadas de Marcelo Rebelo de Sousa, que sempre disse que o antigo primeiro-ministro era um “optimista irritante”.

Depois de algumas divergências entre os dois, quando António Costa era primeiro-ministro, o presidente do Conselho Europeu pegou no braço de Marcelo e garantiu que agora são felizes.

“Mas acho que ficamos bem em todos concordarmos que fomos felizes, mesmo aqueles que não sabíamos que éramos e que somos felizes”, disse Costa, por entre sorrisos.

E, num clima sereno de amizade entre os dois, Marcelo Rebelo de Sousa avisou que esta não é uma despedida, nem um adeus, porque, como vai ficar com mais tempo livre, vai continuar a manter contacto com António Costa, desde que a agenda do presidente do Conselho Europeu o permita.

“A amizade significa, dentro da vida que vai ser muito ocupada do Presidente António Costa, com a minha vida muito mais liberta, que isso é uma questão do calendário do Presidente António Costa: arranjar, de quando em vez, um momento para nos encontrarmos num bom jantar ou num bom almoço”, avisou Marcelo.

O Presidente da República, que nesta visita-relâmpago a Bruxelas para a despedida às Instituições Europeias elogiou ainda António Costa, disse esperar que a União “saiba reconhecer os seus méritos”.

“Não é adeus, porque o Presidente tem um grande futuro político à sua frente e eu espero que a Europa saiba reconhecer os seus méritos, o que significa mais anos, importantes anos, no exercício desta função, o que seria muito bom para a Europa e também para Portugal”, concluiu.

Na declaração inicial aos jornalistas, António Costa fez um balanço dos dez anos de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém e do que mudou na relação entre Portugal e a União Europeia.

Costa, então primeiro-ministro, apontou a redução dos défices e da dívida como as principais mudanças.

“Quando o seu Presidente iniciou funções, Portugal estava ainda em procedimento por défice excessivo; termina o seu mandato, já quase nove anos depois, tendo abandonado o procedimento por défice excessivo, com uma redução progressiva e consistente da nossa dívida pública, e um país que, depois de 15 anos a crescer sistematicamente abaixo da média da União Europeia”, referiu Costa, lembrando que foi uma “transformação estrutural que o país teve” quando era primeiro-ministro.

Costa garante que António José Seguro é um europeísta

António Costa convidou Marcelo Rebelo de Sousa para almoçar no 11.º piso do Edifício Europa, onde está o gabinete do presidente do Conselho Europeu, mas, antes, em declarações aos jornalistas, os dois quiseram deixar bem claro que, apesar de o ciclo político em Portugal ter mudado, Marcelo lembrou que “o Eurobarómetro mostra que somos dos países mais pró-europeus da Europa”.

Já António Costa, que sucedeu a António José Seguro na liderança do PS, referiu que o Presidente eleito já deu provas de ser um europeísta convicto.

“O doutor António José Seguro é um europeísta de sempre. Foi, aliás, um excelente deputado no Parlamento Europeu. Teve sempre um compromisso muito grande com a Europa”, referiu.

“E Portugal tem uma grande característica: independentemente dos Presidentes, independentemente dos Governos, tem uma grande continuidade na sua política externa e, designadamente, na sua relação com a União Europeia”, disse Costa.

Questionado sobre se o país poderá correr o risco de se tornar na Hungria, com a subida do Chega em Portugal, António Costa disse que isso não irá acontecer: “Mesmo forças políticas em Portugal que se filiam na Europa em posições antieuropeias não correm o risco de assumir posições anti-europeias, porque percebem que isso seria muitíssimo mal recebido. E, portanto, seguramente Portugal vai continuar nessa trajetória e isso é muito importante para a Europa, é muito importante também para Portugal.”

