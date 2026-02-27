Passos Coelho defende "oportunidade histórica" do Governo para concretizar "reformas estruturais"

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho defendeu esta sexta-feira que o PSD tem nas mãos uma "oportunidade histórica" para concretizar "reformas estruturais" como a do pacote laboral, mas defende que as suas aparição não representam qualquer regresso e que são apenas um "incentivo" para a reflexão pública.

"O país esteve oito anos sem fazer grandes mudanças, talvez porque as pessoas estavam cansadas de mudanças. Mas o país esteve paralisado, com uma governação à vista e agora está na altura de pôr em prática o que o PSD prometeu. É muito importante não perder mais tempo e perder esta oportunidade histórica”, destacou.

Em Coimbra, Passos Coelho foi questionado sobre as declarações que fez ao início da semana e sobre se sugeriu ter defendido a realização de eleições antecipadas caso o pacote laboral do Governo venha a ser chumbado no Parlamento.

"Não me recordo de ter feito qualquer sugestão nesse sentido. Os Governos é que sabem se têm condições de levar o seu papel adiante ou não. Quando um Governo não tem maioria e precisa de ter apoio para as reformas que quer fazer, só pode dizer aos eleitores: 'deem-me o apoio que o Parlamento não me dá'", afirmou o ex-chefe de Governo.

As declarações surgem após Passos Coelho ter desafiado o Governo a abrir "a mesa negocial a outras reformas", durante uma conferência organizada pela SEDES e pela AEP no Porto na terça-feira.

"Os partidos no parlamento que decidam. Se querem apoiar ou se não querem apoiar. E se não quiserem apoiar e chumbarem as propostas de reforma, o Governo tem aqui um ponto importante para se dirigir ao eleitorado e para pedir mais força para as concretizar, a menos que o Governo ache que não tem apoio na sociedade portuguesa para estas reformas", disse na altura.

Em Matosinhos, no Fórum Produtividade e Inovação, em Matosinhos, Passos Coelho criticou também a nomeação de Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, como novo ministro da Administração Interna, considerando que é um "precedente grave".

"A intenção do primeiro-ministro [Luís Montenegro] terá sido boa, mas não é bom sinal", afirmou.