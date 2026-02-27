Ouvir
Passos Coelho? Montenegro recusa "alimentar enredo por mais pitoresco que seja"

27 fev, 2026 - 16:42 • Diogo Camilo

Primeiro-ministro recusa comentar as críticas do antigo chefe de Governo sobre a nomeação do novo ministro da Administração Interna e a necessidade de "reformas estruturais".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defende que está "focado em governar o país" e que não lhe compete responder aos comentários de Pedro Passos Coelho sobre a necessidade de reformas ou as críticas à nomeação do novo ministro da Administração Interna, Luís Neves.

Entre risos após ser questionado, o chefe de Governo afirmou que não é sua função "alimentar nenhum enredo por mais pitoresco que ele seja".

"Não vou andar a fazer comentários, não é essa a minha tarefa. A minha tarefa é governar o país, é responder aos anseios, as necessidades, as expectativas das pessoas, das famílias, das empresas. Eu não vou desviar-me desse foco. Estou focado nisso", afirmou em Évora, na tomada de posse dos presidentes das Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR).

Esta sexta-feira, o antigo primeiro-ministro defendeu a "oportunidade histórica" para o PSD realizar "reformas estruturais", indicando que o Governo "não pode perder mais tempo".

Montenegro repetiu as mesmas palavras em relação às queixas apresentadas por Passos Coelho quanto à nomeação de Luís Neves como novo ministro, saindo do cargo de diretor nacional da Polícia Judiciária: "As pessoas não querem que seja um comentador, querem que seja um executor. Não falta gente para andar a comentar esse tipo de coisas."

Na terça-feira, Passos Coelho considerou que a nomeação de Luís Neves era um "precedente grave", mesmo acreditando que a intenção de Montenegro "terá sido boa".

