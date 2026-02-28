Ouvir
Marcelo recusa comentar ataque dos EUA e Israel contra o Irão

28 fev, 2026 - 17:27 • Olímpia Mairos

Chefe de Estado remeteu uma tomada de posição oficial de Portugal para uma nota do Governo, que não foi ainda divulgada.

A+ / A-

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, optou este sábado por não comentar os ataques lançados pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão, remetendo uma tomada de posição oficial para uma nota do Governo português, ainda por divulgar.

Vai sair uma nota do Governo — pelos vistos ainda não saiu, mas eu já a vi. É esperar por essa nota, porque é aí que o Governo assume a sua posição sobre a matéria”, afirmou o chefe de Estado aos jornalistas, à margem da cerimónia de despedida das Forças Armadas, realizada esta manhã em Braga, junto ao Regimento de Cavalaria n.º 6.

Confrontado com a eventual utilização da Base das Lajes no contexto do conflito no Médio Oriente e com as possíveis implicações para Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a apontar para o comunicado governamental. “Vejam a nota, porque essa nota aborda os vários pontos da situação, neste momento”, respondeu, por volta das 16h30.

O Presidente sublinhou ainda que está “evidentemente” alinhado com a posição do Governo sobre o tema.

