Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Médio Oriente

Montenegro condena "injustificáveis ataques" do Irão e pede fim do programa nuclear

28 fev, 2026 - 17:36 • Diogo Camilo

Governo português insiste na necessidade do Irão "respeitar os direitos humanos do seu povo" e apela à "máxima contenção para evitar uma escalada" e garantir a estabilidade na região.

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, fez na tarde deste sábado a primeira reação aos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão e a respetiva retaliação no Médio Oriente, apelando à "máxima contenção" para o evitar de uma "escalada", condenando os "injustificáveis ataques" iranianos a países vizinhos.

Em publicação na rede social X, em nome do Governo, Montenegro refere que a situação está a ser acompanhada "com grande preocupação desde o primeiro momento".

"O Governo condena os injustificáveis ataques do Irão a países vizinhos da região - entre eles, a Arábia Saudita, o Catar, os Emiratos Árabes Unidos, o Kuwait e a Jordânia -, que devem cessar imediatamente", refere a nota", que aponta ao fim do programa nuclear do Irão — "que é há muito uma preocupação da comunidade internacional".

"Insistimos também, como sempre fizemos, na necessidade de o Irão respeitar os direitos humanos do seu povo, que têm sido violados de forma inadmissível", refere a nota do chefe de Governo português.

Montenegro refere ainda que, sob a coordenação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a rede diplomática está "plenamente mobilizada" para a proteção de cidadãos portugueses, apelando a "máxima cautela": " A proteção dos civis é essencial e deve ser plenamente assegurada".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 28 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)