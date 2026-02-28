Montenegro condena "injustificáveis ataques" do Irão e pede fim do programa nuclear

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, fez na tarde deste sábado a primeira reação aos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão e a respetiva retaliação no Médio Oriente, apelando à "máxima contenção" para o evitar de uma "escalada", condenando os "injustificáveis ataques" iranianos a países vizinhos.

Em publicação na rede social X, em nome do Governo, Montenegro refere que a situação está a ser acompanhada "com grande preocupação desde o primeiro momento". O comunicado foi também partilhado na página do Governo.

"O Governo condena os injustificáveis ataques do Irão a países vizinhos da região - entre eles, a Arábia Saudita, o Catar, os Emiratos Árabes Unidos, o Kuwait e a Jordânia -, que devem cessar imediatamente", refere a nota", que aponta ao fim do programa nuclear do Irão — "que é há muito uma preocupação da comunidade internacional".