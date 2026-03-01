Ouvir
Chega pede novo adiamento para entrega de listas para órgãos externos ao parlamento

01 mar, 2026 - 22:12 • Lusa

Presidente da Assembleia da República pedido a concordância de todos os grupos parlamentares e deputados únicos.

O Chega pediu este domingo novo adiamento do prazo para a entrega de listas para os órgãos externos ao parlamento, tendo o presidente da Assembleia da República pedido a concordância de todos os grupos parlamentares e deputados únicos.

Este pedido de adiamento consta de uma mensagem enviada pelo presidente da Assembleia da República aos grupos parlamentares e deputados únicos, à qual a Lusa teve acesso, com José Pedro Aguiar-Branco a solicitar aos partidos para que se pronunciem.

O presidente da Assembleia da República pede ainda que os grupos parlamentares deem a sua anuência para que "a calendarização de todo o processo, incluindo a apresentação de candidaturas, audições nas Comissões e datas para eleições, seja apreciada na próxima reunião da Conferência de Líderes", marcada para quarta-feira.

Na agenda desta reunião da conferência de líderes parlamentares estava prevista a marcação da data das eleições, cujo prazo para entrega de candidaturas terminava esta segunda-feira, até às 21:00.

José Pedro Aguiar-Branco solicita que os partidos comuniquem a sua posição até às 18:00 de segunda-feira, "considerando-se a ausência de resposta como concordância com o proposto".

Desde o início da presente legislatura, o parlamento já marcou por várias vezes estas eleições -- que incluem a escolha do Provedor de Justiça, três juízes do Tribunal Constitucional e cinco membros do Conselho de Estado - mas foram sucessivamente adiadas por ausência de um acordo global entre as três maiores forças políticas: PSD, Chega e PS.

