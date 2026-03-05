Chega abandona hemiciclo em protesto depois de novo confronto com Teresa Morais

“Eu gostaria apenas de dizer que é a minha convicção que nenhuma mulher nesta casa, esteja ela sentada numa bancada à esquerda ou à direita, quer esconder violadores ou ignorar violações de mulheres ”, disse a presidente em exercício, o que motivou protestos por parte da bancada do Chega.

Teresa Morais encerrou a sessão, mas não quis deixar passar em claro esta declaração e disse que nenhuma mulher esconde violações de mulheres.

“As mulheres neste Parlamento, quando querem ignorar propositadamente que compatriotas suas são violadas, agredidas, mutiladas, perseguidas e assediadas só por uma razão. Se fossem portugueses estavam aqui aos gritos. Como são estrangeiros, protegem-nos porque preferem os criminosos às mulheres que são vítimas de crimes ”, acusou Ventura.

No encerramento do debate promovido pelo Chega, André Ventura acusou a deputada Isabel Moreira, o PS, e as líderes parlamentares do Livre e do PCP de ficarem caladas quando as mulheres são violadas por cidadãos estrangeiros.

A bancada parlamentar do Chega abandonou, nesta quinta-feira, o hemiciclo depois de um aceso confronto com a presidente em exercício, a deputada Teresa Morais, que criticou a declaração feita por André Ventura num debate sobre racismo.

André Ventura pediu a palavra para criticar a atuação da vice-presidente da Assembleia que presidia aos trabalhos, porque considera que “é às bancadas da oposição que cabe fazer o discurso político” e não à mesa. E acusou a social-democrata Teresa Morais de ser “uma vergonha para as funções que exerce no Parlamento”.

“Da nossa parte, não nos representa mais na Assembleia da República, nem na mesa da Assembleia da República”, gritou Ventura.

Por entre protestos, gritos, pateadas, a deputada Teresa Morais afirmou que Ventura tem apenas como objetivo levantar a sua bancada com palmas.

Por esta altura, o deputado do Chega Filipe Melo, secretário da mesa, abandonou o local e foi sentar-se na bancada do Chega, começando a gritar com a presidente em exercício.

“Oh, senhor deputado Filipe Melo, faça o favor de ficar calado, faça o favor de ficar calado, porque já toda a gente percebeu que o senhor deputado está na Mesa a fazer trejeitos infelizes e depois sai da Mesa quando lhe apetece para vaiar a Mesa, portanto, estamos entendidos”, disse Teresa Morais perante os aplausos das restantes bancadas.

Os protestos na bancada do Chega subiram de tom e André Ventura decidiu abandonar o hemiciclo, seguido por todos os seus deputados.

Teresa Morais conseguiu então fazer-se ouvir e explicar que ao longo do debate vários deputados usaram linguagem menos própria, mas não podia ficar em silêncio perante a declaração de André Ventura.

“Não posso aceitar é que se diga nesta casa que há mulheres de algumas bancadas que escondem criminosos e ignoram violações de outras mulheres”, voltou a repetir Teresa Morais.

Já na quarta-feira, durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro, o líder do Chega acusou Teresa Morais que estava a presidir aos trabalhos de tratamento desigual. Uma crítica que teresa Morais recusou e que foi aplaudida pelo PS e PSD.