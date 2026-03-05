"Governo tem que assumir a responsabilidade de querer mudar o país"

O social-democrata Duarte Pacheco defende que o Governo deve responder ao desafio de Pedro Passos Coelho e avançar a partir de agora com reformas políticas.

No programa Casa Comum, da Renascença, o ex-deputado assinala que está aberta uma "nova fase" política após os diversos momentos eleitorais e Luís Montenegro tem que avançar para aquilo que "Pedro Passos Coelho e muito da base sociológica da AD acreditam mesmo que é preciso fazer".

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"O Governo e os principais partidos da oposição, nomeadamente à direita, têm que assumir a sua responsabilidade, se querem ou não querem mudar o país. E nisso Passos Coelho não pode ser mais exigente nem mais interventivo do que tem sido", argumenta Duarte Pacheco.

O militante social-democrata defende ainda que Montenegro deve aproveitar a oferta de diálogo sobre várias matérias que lhe é feita pelo PS de José Luis Carneiro.

"O PSD deve aproveitar isso mesmo, de modo até que fique claro para o país se o PS quer ou não [fazê-lo]. Uma coisa é uma carta de intenções, outra coisa é, perante soluções e problemas concretos, se [os socialistas] estão dispostos a trabalhar e a encontrar soluções", complementa o ex-parlamentar social-democrata.

Duarte Pacheco defende que compete ao PSD "dar também esse passo, no sentido de aproveitar essa disponibilidade e procurar resultados". Face à disponibilidade manifestada pelo Partido Socialista em várias áreas "seguindo até o estímulo de Pedro Passos Coelho para que o governo faça a reforma do Estado", o primeiro-ministro é intimado a " confrontar o próprio Partido Socialista e aí o sentido de responsabilidade ficará evidente para todos os portugueses".