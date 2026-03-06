Carneiro acusa Governo de estar a "governar em falsete"

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou na quinta-feira o Governo de estar a governar "em falsete", sublinhando que o PS tem sido o grande fator da estabilidade política no país.

"Aquilo que tem dito o Dr. Passos Coelho é aquilo que todos hoje dizem, ou seja, este Governo não mostra capacidade para reformar, é um Governo que tem estado a governar em falsete", declarou, acrescentando que, "de facto, nada está a fazer do ponto de vista daquilo que o país precisa para a saúde, para a habitação, para os salários, para o rendimento, para o crescimento da economia", declarou.

José Luís Carneiro falava aos jornalistas em Faro, à chegada à apresentação da sua recandidatura ao cargo de secretário-geral do PS, eleições às quais concorre de novo sozinho.

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Questionado pelos jornalistas sobre como vê a decisão de Luís Montenegro de antecipar as diretas do partido, Carneiro recorreu à expressão que o primeiro-ministro usou perante as críticas de Passos Coelho relativamente à passagem direta de Luís Neves de diretor nacional da PJ para ministro da Administração Interna.

"Utilizaria a própria expressão do Dr. Luís Montenegro, a dizer que era pitoresco o que se estava a passar na AD, ou seja, quando nós numa altura de crise internacional temos o partido do Governo a tratar de assuntos internos, dá uma ideia mais clara de que de facto o Partido Socialista tem sido e continuará a ser o grande fator da estabilidade política no país", sublinhou.