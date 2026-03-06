Montenegro diz que EUA "são aliado incontornável", mas critica ameaças de Trump a Espanha

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu esta sexta-feira que os Estados Unidos da América são "um aliado incontornável", mas criticou também, de forma implícita, as ameaças do Presidente norte-americano a Espanha no conflito no Irão. Luís Montenegro falava na conferência de imprensa conjunta da 36.ª Cimeira Luso-espanhola, ao lado do chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, que decorreu esta sexta de manhã em Huelva (Espanha) e teve como tema central a segurança climática, mas acabou dominada, na fase de perguntas, pelo conflito no Médio Oriente. "Estamos ao lado dos Estados Unidos da América, um aliado incontornável da nossa vocação atlântica e do nosso sistema de segurança e defesa", disse. Por outro lado, e depois de ser questionado pela ameaça de represálias norte-americanas à decisão espanhola de não permitir o uso das bases militar no conflito do Irão, Montenegro fez uma crítica indireta ao presidente dos Estados Unidos. "O caminho da ameaça ou da acusação não é o caminho correto. Mas para que fique muito claro, entre Portugal e Espanha não há nenhum problema. Há um respeito total pelas capacidades, competências e participação de cada um, há um nível do contexto geopolítico e há um nível de análise que esse contexto importa para as decisões de cada um dos Estados", disse.

Na mesma cimeira, primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, reiterou que a guerra no Médio Oriente, iniciada com ataques dos EUA e Israel ao Irão, é um "erro extraordinário" e ilegal, numa declaração ao lado do homólogo português, Luís Montenegro. Sobre a posição do governo português em relação ao conflito, Pedro Sánchez disse apenas que "a política externa de cada país a decide cada um dos governos". O líder do Governo espanhol insistiu em que a guerra foi iniciada "claramente fora da legalidade internacional". "Esta guerra é um erro extraordinário, que vamos pagar e já estamos a pagar", afirmou, referindo os impactos que o conflito já está a ter no aumento do petróleo ou do gás, mas também a nível de vítimas mortais, "dor e sofrimento" no Médio Oriente.

Montenegro admite novas medidas após subida dos combustíveis No início da próxima semana, os preços dos combustíveis em Portugal vão disparar devido aos efeitos combinados na guerra no Irão e no Médio Oriente. O gasóleo deverá aumentar cerca de 23 cêntimos por litro e a gasolina 7,4 cêntimos por litro. Para atenuar estas subidas, o Governo vai aplicar um desconto de 3,55 cêntimos por litro no gasóleo. O primeiro-ministro português garante que o Governo vai continuar "atento" à evolução dos preços dos combustíveis nas próximas semanas. Luís Montenegro não excluiu a possibilidade de mais medidas. “Continuaremos nas próximas semanas atentos a este efeito, com medidas de efeito nacional e, eventualmente, de cooperação com países amigos, e naturalmente a Espanha é o principal”, salientou o chefe do Governo.