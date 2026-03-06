- Noticiário das 8h
- 12 jun, 2026
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Montenegro diz que EUA "são aliado incontornável", mas critica ameaças de Trump a Espanha
06 mar, 2026 - 14:35 • Marisa Gonçalves , com Lusa
O primeiro-ministro com Pedro Sanchez ao lado, quis mostrar que em causa não está a relação com os Estados Unidos da América, mas ao mesmo tempo crítica as ameaças do presidente norte-americano a Espanha.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu esta sexta-feira que os Estados Unidos da América são "um aliado incontornável", mas criticou também, de forma implícita, as ameaças do Presidente norte-americano a Espanha no conflito no Irão.
Luís Montenegro falava na conferência de imprensa conjunta da 36.ª Cimeira Luso-espanhola, ao lado do chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, que decorreu esta sexta de manhã em Huelva (Espanha) e teve como tema central a segurança climática, mas acabou dominada, na fase de perguntas, pelo conflito no Médio Oriente.
"Estamos ao lado dos Estados Unidos da América, um aliado incontornável da nossa vocação atlântica e do nosso sistema de segurança e defesa", disse.
Por outro lado, e depois de ser questionado pela ameaça de represálias norte-americanas à decisão espanhola de não permitir o uso das bases militar no conflito do Irão, Montenegro fez uma crítica indireta ao presidente dos Estados Unidos.
"O caminho da ameaça ou da acusação não é o caminho correto. Mas para que fique muito claro, entre Portugal e Espanha não há nenhum problema. Há um respeito total pelas capacidades, competências e participação de cada um, há um nível do contexto geopolítico e há um nível de análise que esse contexto importa para as decisões de cada um dos Estados", disse.
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Na mesma cimeira, primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, reiterou que a guerra no Médio Oriente, iniciada com ataques dos EUA e Israel ao Irão, é um "erro extraordinário" e ilegal, numa declaração ao lado do homólogo português, Luís Montenegro.
Sobre a posição do governo português em relação ao conflito, Pedro Sánchez disse apenas que "a política externa de cada país a decide cada um dos governos".
O líder do Governo espanhol insistiu em que a guerra foi iniciada "claramente fora da legalidade internacional".
"Esta guerra é um erro extraordinário, que vamos pagar e já estamos a pagar", afirmou, referindo os impactos que o conflito já está a ter no aumento do petróleo ou do gás, mas também a nível de vítimas mortais, "dor e sofrimento" no Médio Oriente.
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Montenegro admite novas medidas após subida dos combustíveis
No início da próxima semana, os preços dos combustíveis em Portugal vão disparar devido aos efeitos combinados na guerra no Irão e no Médio Oriente.
O gasóleo deverá aumentar cerca de 23 cêntimos por litro e a gasolina 7,4 cêntimos por litro.
Para atenuar estas subidas, o Governo vai aplicar um desconto de 3,55 cêntimos por litro no gasóleo.
O primeiro-ministro português garante que o Governo vai continuar "atento" à evolução dos preços dos combustíveis nas próximas semanas.
Luís Montenegro não excluiu a possibilidade de mais medidas. “Continuaremos nas próximas semanas atentos a este efeito, com medidas de efeito nacional e, eventualmente, de cooperação com países amigos, e naturalmente a Espanha é o principal”, salientou o chefe do Governo.
Lisboa-Madrid em alta velocidade em 2034
Luís Montenegro disse na Cimeira Luso-Espanhola que "há todas as condições" para Lisboa e Madrid estarem ligadas por comboios de alta velocidade em 2034, depois de reconhecer que nem sempre se cumprem os calendários assumidos nas cimeiras ibéricas.
O primeiro-ministro destacou que estão a decorrer os estudos para a terceira travessia sobre o Tejo e a ligação de alta velocidade Lisboa-Madrid, "mas há uma ligação que já está feita, entre Évora e a fronteira", correspondente a "uma parte substancial do traçado que cabe a Portugal".
"E, portanto, há todas as condições para realizar até 2034 a ligação de Lisboa-Madrid", assim como, "se a validação técnica que está em curso" tiver "bom resultado", para "a entrada em funcionamento entretanto" desse trecho já está construído.
[notícia atualizada]
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