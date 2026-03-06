Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 11 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Diplomacia

​Segurança climática na agenda da Cimeira Luso-Espanhola, com o Irão em pano de fundo

06 mar, 2026 - 01:17 • Marisa Gonçalves

Está prevista a assinatura de cerca de uma dezena de acordos bilaterais em áreas como ambiente, proteção civil, saúde, cibersegurança, inclusão social e proteção dos consumidores.

A+ / A-

O conflito no Médio Oriente não vai passar ao lado da XXXVI Cimeira Luso-Espanhola, que se realiza esta sexta-feira em Huelva, no sul de Espanha, dedicada às alterações climáticas e competitividade económica.

Nas páginas da história, consta que foi a partir desta cidade que o navegador Cristóvão Colombo preparou a sua expedição marítima à América.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O mesmo Colombo, que também pisou solo português, estava longe de imaginar os tempos conturbados que o mundo viria a conhecer mais de 500 anos depois, quando a sua América provoca posições diferentes em dois países vizinhos.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tem sido uma voz incómoda quanto à utilização das bases militares para atacar o Irão e irritou o Presidente norte-americano, Donald Trump, uma posição que não é assumida com a mesma veemência por parte do primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

Espanha desmente Casa Branca sobre cooperação militar

Guerra no Médio Oriente

Espanha desmente Casa Branca sobre cooperação militar

A porta-voz da Casa Branca afirmou que o Governo e(...)

O assunto surgirá nesta cimeira, provavelmente, já depois de todos os protocolos de entendimento terem sido firmados.

No papel, Portugal e Espanha prometem reforçar a adaptação às alterações climáticas e em simultâneo a competitividade e a sustentabilidade das duas economias.

Está prevista a assinatura de cerca de uma dezena de acordos bilaterais em áreas como ambiente, proteção civil, saúde, cibersegurança, inclusão social e proteção dos consumidores.

O Memorando de Entendimento entre Portugal e Espanha em matéria de proteção civil tem como eixos principais a avaliação de riscos transfronteiriços e a articulação entre plataformas nacionais para a redução do risco de catástrofes, assuntos de peso especialmente depois das recentes tempestades.

Na XXXVI Cimeira Luso-Espanhola, em La Rábida, Portugal vai estar representado por Luís Montenegro e por sete ministros.

Acompanham o chefe do Governo o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel; o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida; o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias; o novo ministro da Administração Interna, Luís Neves; a ministra da Saúde, Ana Paula Martins; a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho; e a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 11 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da cerimónia de boas-vindas

Papa recebido pelos Reis de Espanha. Veja o vídeo da c(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)