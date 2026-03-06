​Segurança climática na agenda da Cimeira Luso-Espanhola, com o Irão em pano de fundo

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, tem sido uma voz incómoda quanto à utilização das bases militares para atacar o Irão e irritou o Presidente norte-americano, Donald Trump, uma posição que não é assumida com a mesma veemência por parte do primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

O mesmo Colombo, que também pisou solo português, estava longe de imaginar os tempos conturbados que o mundo viria a conhecer mais de 500 anos depois, quando a sua América provoca posições diferentes em dois países vizinhos.

Nas páginas da história, consta que foi a partir desta cidade que o navegador Cristóvão Colombo preparou a sua expedição marítima à América.

O conflito no Médio Oriente não vai passar ao lado da XXXVI Cimeira Luso-Espanhola , que se realiza esta sexta-feira em Huelva, no sul de Espanha, dedicada às alterações climáticas e competitividade económica.

A porta-voz da Casa Branca afirmou que o Governo e(...)

O assunto surgirá nesta cimeira, provavelmente, já depois de todos os protocolos de entendimento terem sido firmados.

No papel, Portugal e Espanha prometem reforçar a adaptação às alterações climáticas e em simultâneo a competitividade e a sustentabilidade das duas economias.

Está prevista a assinatura de cerca de uma dezena de acordos bilaterais em áreas como ambiente, proteção civil, saúde, cibersegurança, inclusão social e proteção dos consumidores.

O Memorando de Entendimento entre Portugal e Espanha em matéria de proteção civil tem como eixos principais a avaliação de riscos transfronteiriços e a articulação entre plataformas nacionais para a redução do risco de catástrofes, assuntos de peso especialmente depois das recentes tempestades.

Na XXXVI Cimeira Luso-Espanhola, em La Rábida, Portugal vai estar representado por Luís Montenegro e por sete ministros.

Acompanham o chefe do Governo o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel; o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida; o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias; o novo ministro da Administração Interna, Luís Neves; a ministra da Saúde, Ana Paula Martins; a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho; e a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho.