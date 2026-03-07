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Morreu o ex-ministro Nuno Morais Sarmento

07 mar, 2026 - 10:13 • João Carlos Malta , Susana Madureira Martins , Pedro Mesquita

Faleceu em casa aos 65 anos. É recordado pela inteligência e pela capacidade de luta. Foi ministro em dois governos do PSD.

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Morais Sarmento: o lutador na vida e na política que via Portugal “a ir mais longe”
Veja o vídeo: a colaboração de Nuno Morais Sarmento com a Renascença. Foto: Nuno Ferreira Santos/Público

Nuno Morais Sarmento, antigo ministro da Presidência, morreu na última noite aos 65 anos, apurou a CNN Portugal. A Renascença já confirmou a notícia. Durante os últimos anos, o ex-governante lutou contra um cancro.

Segundo a CNN, foi encontrado sem vida na sua residência, em Lisboa. Durante nove anos, entre 2008 e 2017, Nuno Morais Sarmento manteve um programa na Renascença, "Falar Claro," com Vera Jardim, moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.

Em declarações à Renascença, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, disse que "hoje é um dia triste para o PSD".

"O doutor Nuno Marais Sarmento era um alto e distinto militante do PSD, foi membro do governo, alguém a quem o país deve muito e o PSD também, portanto eu diria que hoje é um dia muito triste para o Partido Social-Democrata e aproveito, evidentemente, para endereçar à família de luto os nossos sentimentos", acrescentou Hugo Soares.

Em 2024, à SIC, Nuno Morais Sarmento contou teve um cancro no pâncreas e ficou entre a vida e a morte. Esteve praticamente dois anos no hospital, 5 meses nos cuidados intensivos e fez 12 cirurgias. Chegou a pesar 38 kg e despediu-se duas vezes dos filhos.

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O percurso profissional e público de Morais Sarmento ficou marcado por vários anos ligado à política e ao serviço público. Nasceu em Lisboa e licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em 1984.

Foi militante da Juventude Social Democrata e do PSD, onde foi eleito vice-presidente da estrutura partidária em 2002. Nessa altura, o partido era liderado por Durão Barroso. Mais tarde, voltou a ocupar o cargo em 2004, já durante a liderança de Pedro Santana Lopes.

Foi membro do Governo, onde desempenhou funções de ministro da Presidência no XV Governo Constitucional, liderado por Durão Barroso entre 2002 e 2004. Anos depois, integrou o XVI Governo Constitucional, chefiado por Santana Lopes, como ministro de Estado e da Presidência, entre 2004 e 2005.

Mais recentemente, foi presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) entre agosto de 2024 e janeiro deste ano, quando apresentou a demissão invocando falta de condições pessoais e de saúde.

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Entretanto, na rede social Instagram, o primeiro-ministro Luís Montenegro, escreveu recordar "Nuno Morais Sarmento e a sua inteligência e sensibilidade política", "a sua capacidade de análise e a qualidade jurídica", e "a sua coragem como governante, evidenciada por exemplo na reestruturação da RTP".

Montenegro recorda ainda "a sua amabilidade e companheirismo em Almada e a sua colaboração recente como Presidente da FLAD." "É com profunda tristeza que endereço sentidas condolências à família e partilho a saudade que já sentimos dele", concluiu o primeiro-ministro.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de Nuno Morais Sarmento, aos 65 anos, e recordou-o como "militante de todas as horas pela democracia e a liberdade, muito inteligente, brilhante", que "marcou um tempo" no PSD.

Foi sempre maior do que os cargos que desempenhou. Desapareceu cedo demais para o muito que sempre sonhou fazer", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota de pesar publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O chefe de Estado "recorda-o com saudosa amizade e apresenta à família e próximos os seus profundos sentimentos".

Vera Jardim, que durante quase uma década partilhou os microfones da Renascença com Nuno Morais Sarmento, recorda-se de "um homem muito inteligente, combativo, mas respeitador do seu adversário, que era na altura eu".

O mesmo Vera Jardim disse agora à Renascença que sempre se deu muito bem com Morais Sarmento e enalteceu o combate que este fez contra a doença. "Fico destroçado porque criámos uma relação de amizade e de respeito", remata.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, manifestou também a sua tristeza pela morte de Nuno Morais Sarmento, que recordou como um "político muito frontal, corajoso e combativo".

"A notícia da morte de Nuno Morais Sarmento entristece-me profundamente. Apesar das diferenças das nossas ideias políticas, vi sempre nele um homem e um político muito frontal, corajoso e combativo", afirmou José Luís Carneiro, numa mensagem enviada à agência Lusa. Para o secretário-geral do PS, a morte de Nuno Morais Sarmento "é uma perda para o país".

Num comunicado enviado às redações, Durão Barroso, que substituiu Morais Sarmento na FLAD, escreve que: "Foi com enorme tristeza que recebi a notícia da morte de Nuno Morais Sarmento. Ao longo de décadas desenvolvemos uma enorme amizade e cumplicidade política".

"A nossa amizade iniciou-se ainda na Faculdade de Direito e estendeu-se muito para lá disso. Foi ministro da Presidência no governo que dirigi, foi vice-Presidente do PSD durante toda a minha liderança, lugares que exerceu como só ele sabia: com inteligência e coragem", descreveu Durão Barroso.
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  • EU
    07 mar, 2026 PORTUGAL 11:52
    Nuno Morais Sarmento era Um Homem Bom. Era um Político SÉRIO e dava gosto ouvi-lo. Os Políticos mesmo Novos devem pensar que a qualquer momento podem deixar de estar entre Nós. Paz à sua Alma.

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