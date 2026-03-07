Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 13 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ventura acusa Governo de “fraude e engano” nas medidas para os combustíveis

07 mar, 2026 - 17:29 • Olímpia Mairos , com Anabela Góis

Líder do Chega anunciou que ainda este sábado vai dar entrada com o pedido de um debate de urgência no Parlamento sobre o aumento dos combustíveis.

A+ / A-

O presidente do Chega André Ventura acusou este sábado o Governo de “enganar os portugueses” ao anunciar medidas para mitigar a subida dos combustíveis que, na prática, considera insuficientes. O líder do Chega critica o facto de o Executivo prever apenas um desconto de 3,5 cêntimos no gasóleo, apesar da forte subida prevista no preço dos combustíveis.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em conferência de imprensa, Ventura defendeu que o aumento do preço dos combustíveis terá impacto em grande parte da economia, afetando empresas e cadeias de distribuição.

“O aumento que se prevê para a gasolina e para o gasóleo não terá um impacto apenas no bolso dos contribuintes e no bolso do cidadão comum, terá um impacto na vida de 97% das empresas em Portugal. Nos circuitos de distribuição, na alimentação, nos circuitos operacionais das empresas em relação a matérias-primas e outras. Isto exige um Governo que trabalhe e que apresente medidas realistas ao seu país”, afirmou.

Para Ventura, “duas coisas deviam ser feitas: o retorno do desconto sobre os combustíveis e o IVA zero nos produtos alimentares”.

O presidente do Chega anunciou ainda que vai dar entrada este sábado com um pedido de debate parlamentar de urgência, a realizar após a tomada de posse do novo Presidente da República.

Ventura recordou que, no debate quinzenal na Assembleia da República, o Luís Montenegro tinha anunciado o regresso do mecanismo de desconto nos combustíveis, dando a entender que o aumento seria compensado. Agora, acusa o Executivo de ter criado uma expetativa que não corresponde à realidade.

“O Sr. Primeiro-Ministro anunciou no debate quinzenal que iria precisamente levar a cabo o retorno desse desconto sobre o preço dos combustíveis, dando a entender, agora sabemos que erradamente, que iria mitigar o aumento que esses combustíveis sofressem em termos de impacto real no preço ao consumidor do gás óleo e da gasolina. Isto foi uma fraude e foi um engano da parte do Governo”, acusa.

O maior aumento em quatro anos. Quanto é que os combustíveis vão subir?

Explicador Renascença

O maior aumento em quatro anos. Quanto é que os combustíveis vão subir?

No Explicador Renascença, esclarecemos a subida do(...)

Segundo o líder do Chega, o aumento previsto no gasóleo deverá rondar os 23 cêntimos por litro, enquanto o desconto anunciado pelo Governo se limita a 3,5 cêntimos.

“O gasóleo vai aumentar 23 cêntimos (…) Destes 23 cêntimos, o Governo diz que para lá dos 10 cêntimos aplica um desconto de 3,5 cêntimos sobre este valor. Isto é uma fraude ao que foi dito na Assembleia da República”, insiste.

Ventura sublinha que mais de 50% do preço dos combustíveis corresponde a impostos e defende que o Governo devia abdicar da receita adicional gerada pelo aumento do preço do petróleo.

O presidente do Chega critica também o facto de o executivo não prever qualquer redução do IVA, apesar da subida dos preços aumentar automaticamente a receita fiscal.

O Governo não abdica de um cêntimo do IVA cobrado, quando o que devia, precisamente, era devolver aos contribuintes integralmente a soma do IVA que não estava à espera de receber por fruto do aumento dos preços”, defende.

André Ventura desafiou ainda o Governo a devolver aos consumidores e às empresas o valor adicional de IVA arrecadado com a subida dos combustíveis.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 13 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.8 nas Filipinas

Telhado de escola primária colapsa durante sismo de 7.(...)

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porque estão “à espera” do IVA a 6%

Licenciamento de obras diminuiu no início do ano, porq(...)

A guerra dos chapéus de sol

A guerra dos chapéus de sol

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Bad Bunny

“Lisboa Menina e Moça” toca no primeiro concerto de Ba(...)