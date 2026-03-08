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Marcelo deixa legado com várias marcas institucionais, diz José Luís Carneiro
08 mar, 2026 - 20:39 • Lusa
O líder do PS referiu que Marcelo "foi também importante para dessacralizar o poder e para garantir maior proximidade da Presidência da República com os cidadãos".
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considerou este domingo que Marcelo Rebelo de Sousa, que cessa na segunda-feira funções como Presidente da República, deixa um legado com várias marcas institucionais.
"É um legado que tem várias marcas institucionais. Uma das marcas institucionais foi a do contributo para a credibilidade das instituições nacionais no plano da vida internacional", disse.
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José Luís Carneiro falava aos jornalistas à entrada de uma sessão com militantes e simpatizantes para a apresentação da recandidatura a secretário-geral do PS, em Aveiro.
O líder do PS realçou que as viagens de Estado realizadas pelo Presidente da República foram muito importantes para credibilizar a solução política do país nos últimos 10 anos, observando que o prestígio de Portugal "beneficiou de uma Presidência da República e de um Presidente culto, esclarecido e muito capaz nessa frente externa".
Numa outra linha, José Luís Carneiro referiu que Marcelo "foi também importante para dessacralizar o poder e para garantir maior proximidade da Presidência da República com os cidadãos".
"Houve também decisões com as quais nós não concordamos, mas, no conjunto, no cômputo destes 10 anos, todos nós guardámos uma boa memória do senhor Presidente da República", concluiu.
Marcelo Rebelo de Sousa vai terminar o seu segundo e último mandato presidencial consecutivo na segunda-feira, 9 de março, dia em que o Presidente eleito, António José Seguro, irá tomar posse perante a Assembleia da República.
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