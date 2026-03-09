Marcelo condecorado com Ordem da Liberdade. Despede-se com "selfie"

O novo Presidente da República, António José Seguro, condecorou esta segunda-feira o seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, com o grande-colar da Ordem da Liberdade, seguindo uma tradição iniciada por Jorge Sampaio.

Numa breve cerimónia sem discursos, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, António José Seguro impôs as insígnias a Marcelo Rebelo de Sousa, que cessou hoje funções ao fim de dez anos como chefe de Estado.

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No fim da cerimónia, o novo Presidente da República e o cessante deram um aperto de mão e um abraço. Estavam presentes o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e elementos do gabinete e das Casas Civil e Militar de Marcelo Rebelo de Sousa, entre outros convidados.

Hoje, no seu discurso de posse, na Assembleia da República, o novo Presidente da República dirigiu a Marcelo Rebelo de Sousa uma "palavra de gratidão pela sua dedicação a Portugal e à defesa do interesse nacional".



"Qualquer que seja o balanço que cada um faz dos seus mandatos, ninguém pode negar-lhe o amor a Portugal. Fica a gratidão e, julgo que também posso dizer, o afeto, de um país que sentiu sempre a sua presença nos momentos mais importantes, dos últimos dez anos", acrescentou.

António José Seguro referiu que, "também com estes fundamentos" decidiu condecorar Marcelo Rebelo de Sousa com "o grau mais alto da Ordem da Liberdade, o grande-colar da Ordem da Liberdade".

Segundo o portal das ordens honoríficas portuguesas na Internet, o grande-colar da Ordem da Liberdade "é concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado estrangeiros" e pode também ser atribuído "a antigos chefes de Estado e a pessoas cujos feitos, de natureza extraordinária e especial relevância para Portugal, os tornem merecedores dessa distinção".

No dia em que tomou posse, o antigo Presidente Jorge Sampaio condecorou o seu antecessor, Mário Soares, com o grande-colar da Ordem da Liberdade, e o mesmo fizeram depois os presidentes Aníbal Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa em relação aos seus antecessores.

Marcelo agradece aos jornalistas e entra no "deserto eterno"

O ex-Presidente da República agradeceu aos jornalistas a "paciência ao longo de dez anos" e recusou prestar declarações, afirmando que entrou no prometido "deserto eterno".

Marcelo Rebelo de Sousa foi abordado pela comunicação social à entrada para o Palácio Nacional da Ajuda, onde chegou pelas 17h35 para ser condecorado.

À chegada, recusou prestar declarações, afirmando que já estava no prometido "deserto eterno" – expressão que utilizou em dezembro para descrever o seu futuro após cessar funções como chefe de Estado.

No fim da cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa acedeu a tirar uma 'selfie' com alguns jornalistas que o esperavam no exterior do palácio. "'Selfie', sim, mas sem palavrinhas", avisou.

Enquanto caminhava para o carro, repetiu que não iria dizer "nada, nada, nada, nada", remetendo-se ao silêncio, com uma exceção para agradecer aos jornalistas: "Obrigado pela vossa paciência ao longo de dez anos".

Questionado se era a última palavra, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: "Sim, é a última palavra".