Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 14 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

China

Xi Jinping felicita António José Seguro e destaca relação com Portugal

09 mar, 2026 - 13:10 • Lusa

Xi destacou que ambos os países resolveram de forma adequada a questão de Macau e têm mantido uma coordenação estreita em assuntos internacionais.

A+ / A-

O Presidente chinês, Xi Jinping, felicitou hoje António José Seguro pela posse como chefe de Estado de Portugal, destacando o desenvolvimento "sadio e estável" das relações bilaterais. .

Xi afirmou que "atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre a China e Portugal" e expressou disponibilidade para trabalhar com o novo Presidente para reforçar a cooperação e aprofundar a parceria estratégica bilateral, de acordo com uma mensagem divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

O líder chinês assinalou que as duas nações mantêm uma "profunda amizade tradicional" e, desde o estabelecimento das relações diplomáticas, há 47 anos, Pequim e Lisboa têm defendido o respeito mútuo e uma cooperação benéfica.

Xi destacou que ambos os países resolveram de forma adequada a questão de Macau e têm mantido uma coordenação estreita em assuntos internacionais. .

A 20 de dezembro de 1999, o exercício da soberania de Macau foi transferido de Portugal para a República Popular China, depois de uma presença portuguesa no território de mais de 400 anos. .

A China e Portugal estabeleceram em 2005 uma parceria estratégica global e mantêm cooperação em áreas como energia, finanças ou infraestruturas, além de laços históricos através de Macau. .

 .

JSD // EJ.

Lusa/Fim.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 14 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Papa em Espanha

O momento em que Valentina, uma jovem cega, explica ao Papa como é a Torre de Jesus da Sagrada Família

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à vez. "Somos nós, o lobo e os bichos selvagens"

Nas "Vezeiras" do Gerês cada pastor guarda o gado à ve(...)

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as Lajes”

Arnaut Moreira. “É um erro. Era o que faltava rever as(...)

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta nov(...)

​Uma coisa das Américas

​Uma coisa das Américas