Xi Jinping felicita António José Seguro e destaca relação com Portugal

O Presidente chinês, Xi Jinping, felicitou hoje António José Seguro pela posse como chefe de Estado de Portugal, destacando o desenvolvimento "sadio e estável" das relações bilaterais. .

Xi afirmou que "atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre a China e Portugal" e expressou disponibilidade para trabalhar com o novo Presidente para reforçar a cooperação e aprofundar a parceria estratégica bilateral, de acordo com uma mensagem divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

O líder chinês assinalou que as duas nações mantêm uma "profunda amizade tradicional" e, desde o estabelecimento das relações diplomáticas, há 47 anos, Pequim e Lisboa têm defendido o respeito mútuo e uma cooperação benéfica.

Xi destacou que ambos os países resolveram de forma adequada a questão de Macau e têm mantido uma coordenação estreita em assuntos internacionais. .

A 20 de dezembro de 1999, o exercício da soberania de Macau foi transferido de Portugal para a República Popular China, depois de uma presença portuguesa no território de mais de 400 anos. .

A China e Portugal estabeleceram em 2005 uma parceria estratégica global e mantêm cooperação em áreas como energia, finanças ou infraestruturas, além de laços históricos através de Macau. .

.

JSD // EJ.

Lusa/Fim.