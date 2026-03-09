- Noticiário das 19h
- 14 jun, 2026
-
China
Xi Jinping felicita António José Seguro e destaca relação com Portugal
09 mar, 2026 - 13:10 • Lusa
Xi destacou que ambos os países resolveram de forma adequada a questão de Macau e têm mantido uma coordenação estreita em assuntos internacionais.
O Presidente chinês, Xi Jinping, felicitou hoje António José Seguro pela posse como chefe de Estado de Portugal, destacando o desenvolvimento "sadio e estável" das relações bilaterais. .
Xi afirmou que "atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre a China e Portugal" e expressou disponibilidade para trabalhar com o novo Presidente para reforçar a cooperação e aprofundar a parceria estratégica bilateral, de acordo com uma mensagem divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.
O líder chinês assinalou que as duas nações mantêm uma "profunda amizade tradicional" e, desde o estabelecimento das relações diplomáticas, há 47 anos, Pequim e Lisboa têm defendido o respeito mútuo e uma cooperação benéfica.
Xi destacou que ambos os países resolveram de forma adequada a questão de Macau e têm mantido uma coordenação estreita em assuntos internacionais. .
A 20 de dezembro de 1999, o exercício da soberania de Macau foi transferido de Portugal para a República Popular China, depois de uma presença portuguesa no território de mais de 400 anos. .
A China e Portugal estabeleceram em 2005 uma parceria estratégica global e mantêm cooperação em áreas como energia, finanças ou infraestruturas, além de laços históricos através de Macau. .
.
JSD // EJ.
Lusa/Fim.
- Noticiário das 19h
- 14 jun, 2026
-
- Seguro promete “estancar frenesim eleitoral”
- Emissão especial. Reveja a cerimónia de tomada de posse de Seguro
- Aguiar-Branco assinala a "proximidade" de Marcelo e os "consensos" de Seguro
- Jovens ativistas em protesto pedem a Seguro que coloque crise climática na agenda
- António José Seguro toma posse como Presidente da República
- Presidente de Angola rumo a Lisboa para a tomada de posse de Seguro
- 🔴 Ao minuto: Seguro é Presidente "para servir Portugal inteiro"
- Fotogaleria. As imagens da tomada de posse de António José Seguro
- Presidente da República recebe PSD, PS, IL e Livre em audiências de "início de mandato"
- Seguro alerta para "ameaças à ordem internacional" e defende reforço de capacidades militares
- Seguro promete “estancar frenesim eleitoral”
- Emissão especial. Reveja a cerimónia de tomada de posse de Seguro
- Aguiar-Branco assinala a "proximidade" de Marcelo e os "consensos" de Seguro
- Jovens ativistas em protesto pedem a Seguro que coloque crise climática na agenda
- António José Seguro toma posse como Presidente da República
- Presidente de Angola rumo a Lisboa para a tomada de posse de Seguro
- 🔴 Ao minuto: Seguro é Presidente "para servir Portugal inteiro"
- Fotogaleria. As imagens da tomada de posse de António José Seguro
- Presidente da República recebe PSD, PS, IL e Livre em audiências de "início de mandato"
- Seguro alerta para "ameaças à ordem internacional" e defende reforço de capacidades militares