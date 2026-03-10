Autarcas dizem que encerramento da obstetrícia no Barreiro é falha de "bom senso"

O presidente da Câmara de Alcochete, Fernando Pinto, assume uma posição crítica perante a reorganização hospitalar na Península de Setúbal, classificando o encerramento da urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, como uma clara falha de "bom senso".



Para o autarca, a decisão ignora investimentos públicos recentes superiores a dois milhões de euros naquela infraestrutura e ameaça sobrecarregar a alternativa em Almada.

Fernando Pinto sublinha que o Hospital Garcia de Orta já “opera perto do seu limite e que o acréscimo de utentes provenientes do Arco Ribeirinho e até do litoral alentejano poderá levar ao colapso sistémico daquela unidade em Almada”.



Para concelhos como o de Alcochete, a distância geográfica e a falta de alternativas de transporte público tornam o acesso a cuidados urgentes de maternidade uma corrida contra o tempo que penaliza diretamente a saúde da mulher e o bem-estar das famílias.

O presidente da Câmara de Alcochete sublinha que a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde na região não se limita apenas às maternidades, apontando carências nos cuidados primários, como a falta de enfermeiros em extensões de saúde locais e a necessidade de modernizar infraestruturas que já não respondem às atuais exigências demográficas.

O autarca enfatiza que “o encerramento de serviços não deve ser a resposta à escassez de profissionais”. Em vez disso, é sugerido um investimento mais robusto na contratação de médicos e na criação de mecanismos que assegurem a sua permanência no Serviço Nacional de Saúde.

Fernando Pinto destaca que os representantes locais recusam baixar os braços e prometem apresentar soluções alternativas que passam pela valorização e fixação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, combatendo o que descrevem como “um empurrar progressivo dos utentes para o setor privado por falta de resposta pública”.

Está agendado para esta terça-feira uma reunião entre a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e os autarcas da Peninsula de Setubal, sendo o tópico central o encerramento da urgência de ginecologia e obstetrícia do Barreiro.