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Autarcas dizem que encerramento da obstetrícia no Barreiro é falha de "bom senso"
10 mar, 2026 - 10:00 • Redação
Presidente da Câmara de Alcochete critica o “centralismo” do Governo e alerta para o risco de colapso do Hospital Garcia de Orta.
O presidente da Câmara de Alcochete, Fernando Pinto, assume uma posição crítica perante a reorganização hospitalar na Península de Setúbal, classificando o encerramento da urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, como uma clara falha de "bom senso".
Para o autarca, a decisão ignora investimentos públicos recentes superiores a dois milhões de euros naquela infraestrutura e ameaça sobrecarregar a alternativa em Almada.
Fernando Pinto sublinha que o Hospital Garcia de Orta já “opera perto do seu limite e que o acréscimo de utentes provenientes do Arco Ribeirinho e até do litoral alentejano poderá levar ao colapso sistémico daquela unidade em Almada”.
Para concelhos como o de Alcochete, a distância geográfica e a falta de alternativas de transporte público tornam o acesso a cuidados urgentes de maternidade uma corrida contra o tempo que penaliza diretamente a saúde da mulher e o bem-estar das famílias.
Está agendado para esta terça-feira uma reunião entre a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e os autarcas da Peninsula de Setubal, sendo o tópico central o encerramento da urgência de ginecologia e obstetrícia do Barreiro.
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