Hugo Soares diz que ainda há espaço para negociar o pacote laboral na concertação social

O líder parlamentar do PSD Hugo Soares garantiu esta manhã que a proposta de lei do governo de alteração às leis laborais ainda está na concertação social e “numa fase de diálogo com os parceiros sociais” e é preciso esperar pela posição do governo sobre esta matéria.

Em declarações aos jornalistas na Praia de Moledo, Hugo Soares foi questionado sobre o que o PSD irá fazer quando o diploma chegar ao parlamento, mas o líder parlamentar refere que nesta fase ainda é cedo porque não há qualquer proposta final.

“Estamos ainda numa fase de diálogo com os parceiros sociais e aguardamos a posição final, quer do Governo, quer dos parceiros sociais” diz Hugo Soares.

Só depois de esgotada essa fase e quando o diploma chegar ao parlamento, o PSD promete dialogar com todos os partidos para viabilizar as alterações que quer fazer no pacote laboral.

“No dia, como e quando a proposta chegar ao Parlamento, o PSD vai fazer aquilo que sempre fez, com todas as iniciativas legislativas, sejam de origem do Grupo Parlamentar, sejam propostas de lei, e o Governo dialogará com todos os partidos com participação parlamentar” prometeu Hugo Soares.

Questionado pela Renascença sobre a posição do Presidente da República António José Seguro, que já admitiu não promulgar a lei sem o acordo na concertação social, Hugo Soares diz que ainda é muito cedo para admitir o falhanço das negociações com os parceiros sociais.

“Nós não temos lei, nós não temos proposta de lei, nós temos uma discussão que estará a decorrer na concertação social, é lá que ela deve ocorrer. Quando for a altura de o Grupo Parlamentar do PSD intervir, nós cá estaremos” refere Hugo Soares.

O líder parlamentar recusa fazer mais comentários porque refere que nesta altura não pode tomar qualquer posição sobre a matéria porque o diploma ainda não chegou ao parlamento.

“Eu não tenho de ter posição sobre essa matéria, é a posição do Governo e eu vou esperar que o Governo tome posição e depois o Grupo Parlamentar do PSD cá estará para trabalhar ou não a proposta que vier da Concertação Social” disse.

Esta manhã o ministro da Economia, Castro Almeida, disse o que o governo “ quer intensamente” um consenso e que se não existe ainda um acordo "não é por falta de vontade do Governo".

As jornadas parlamentares do PSD, com o tema “Portugal resiliência e ambição”, começaram esta manhã com visitas ao Porto de Mar de Vila Praia de Âncora e ao paredão da praia de Moledo, no concelho de Caminha, duas zonas afetadas pelas recentes tempestades.

“O grupo parlamentar do PSD faz estas jornadas no concelho de Caminha, numa lógica de continuar a descentralizar”, justificou Hugo Soares, recordando que as primeiras desta legislatura foram em Évora.