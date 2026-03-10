Morais Sarmento recordado como "um dos portugueses mais brilhantes"

" Foi meu antecessor e marcou-me muito o seu espírito de luta, de querer deixar as coisas diferentes e melhores . O Nuno era um reformista e lutador, um homem de uma grande visão", descreve Leitão Amaro em declarações aos jornalistas.

À saída, o ministro da Presidência assume que Nuno Morais Sarmento foi um " amigo e um conselheiro " e revela que até há bem pouco tempo costumavam falar ao telemóvel sobre as funções que um exerce, e que o outro exerceu.

Esta terça-feira, durante o funeral do antigo ministro do PSD, que morreu no passado fim-de-semana , centenas de pessoas foram até à Basílica da Estrela, em Lisboa, para de despedir do homem que ocupou vários cargos ao longo da carreira. A missa foi presidida pelo Cónego Paulo Franco, que é também presidente do Grupo Renascença Multimédia.

Nuno Morais Sarmento foi "um dos portugueses mais brilhantes ". É assim recordado pelo atual ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

O ministro da Presidência fala num "dos portugueses mais brilhantes, um governante de uma capacidade extraordinária, um pensador no país e, para mim, o mais novo, um exemplo e um conselheiro". Questionado se leva algum conselho de Morais Sarmento com especial carinho, Leitão Amaro recorda a recomendação para "não nos deixarmos dominar pela atração do poder".

O ministro, que tem sido a cara de uma série de medidas para controlar a imigração, revela que falou sobre esse tema diversas vezes com Morais Sarmento, e confidencia que os dois discutiam o "equilíbrio certo" para transformar, sem desumanizar.

Marques Mendes: "Amigo, leal, franco"

Também à saída da Basílica da Estrela, Luís Marques Mendes destaca Nuno Morais Sarmento como uma "ótima pessoa" e um "homem de convicções".

"Era um amigo do seu amigo, era uma pessoa frontal, era uma pessoa muito direta, às vezes quase cruel nas opiniões que emitia, mas era muito leal, muito franco", descreve o antigo líder do PSD, que foi colega de Governo de Morais Sarmento.

Luís Marques Mendes, que foi recentemente candidato presidencial, salienta que o antigo presidente da FLAD tinha duas qualidades que "não são muito normais" para um político.

"Era uma pessoa muito corajosa, coragem física e coragem cívica e política, coragem de emitir opiniões que às vezes as pessoas não gostavam de ouvir. E depois, era muito intuitivo", defende Marques Mendes.

Questionado sobre a razão de não ter estado presente na tomada de posse de António José Seguro, esta segunda-feira, o antigo líder do PSD preferiu não fazer nenhum comentário.

