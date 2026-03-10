"Portugal é um todo", diz Seguro de visita ao Porto

O Presidente da República sublinhou que quis expressar, de forma clara, que "Portugal é um todo" . Não se trata de um acaso ou de um gesto meramente simbólico: "Portugal é um todo, um país em que todos contam e em que nenhum território pode ser dispensado", garantiu.

Seguro explicou ao final da tarde porque dedicou o seu segundo dia de presidência à aldeia de Mourísia , em Arganil, a Guimarães e ao Porto.

"A coesão territorial não é para o Presidente da República uma palavra de circunstância", afirmou esta terça-feira António José Seguro durante uma sessão solene na Câmara do Porto.

Num discurso curto, o novo Presidente teceu fortes elogios ao Porto, dizendo que a cidade marca a história do país, que ajudou a escrever. "O Porto não é apenas um lugar no território português. O Porto é uma afirmação de caráter, uma forma de estar na história e no mundo", acrescentou.

O Presidente da República disse que o Porto nunca foi apenas um "ponto no mapa", porque o Porto "é encontro, é cruzamento, é horizonte. Uma cidade que desde sempre se abriu à Europa e ao mundo".

Antes, o presidente da Câmara, Pedro Duarte, agradeceu a presença de António José Seguro e considerou que a visita à "Invicta" é um sinal de coesão territorial.

O autarca considera que está na altura de nos "libertarmos de um centralismo degradante, paralisador e opressivo" e aplaudiu o sentido moderado do novo Presidente.

Pedro Duarte considera que a moderação "quase insurreta" de António José Seguro "revela-se particularmente valiosa no atual contexto nacional e internacional".

Na sessão solene na Câmara do Porto, o presidente da autarquia ofereceu a António José Seguro um prato com o brasão da cidade. Depois de um jantar na Casa do Roseiral, o Presidente da República assiste, pelas 21h30, a um concerto na Casa da Música.

