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"Portugal é um todo", diz Seguro de visita ao Porto
10 mar, 2026 - 20:54 • Henrique Cunha
António José Seguro assegura que "a coesão territorial não é para o Presidente da República uma palavra de circunstância". Durante uma sessão solene na Câmara do Porto, Seguro deixou elogios à cidade e reforçou o seu compromisso na defesa de um Portugal coeso.
"A coesão territorial não é para o Presidente da República uma palavra de circunstância", afirmou esta terça-feira António José Seguro durante uma sessão solene na Câmara do Porto.
Seguro explicou ao final da tarde porque dedicou o seu segundo dia de presidência à aldeia de Mourísia, em Arganil, a Guimarães e ao Porto.
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O Presidente da República sublinhou que quis expressar, de forma clara, que "Portugal é um todo". Não se trata de um acaso ou de um gesto meramente simbólico: "Portugal é um todo, um país em que todos contam e em que nenhum território pode ser dispensado", garantiu.
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Num discurso curto, o novo Presidente teceu fortes elogios ao Porto, dizendo que a cidade marca a história do país, que ajudou a escrever. "O Porto não é apenas um lugar no território português. O Porto é uma afirmação de caráter, uma forma de estar na história e no mundo", acrescentou.
O Presidente da República disse que o Porto nunca foi apenas um "ponto no mapa", porque o Porto "é encontro, é cruzamento, é horizonte. Uma cidade que desde sempre se abriu à Europa e ao mundo".
Antes, o presidente da Câmara, Pedro Duarte, agradeceu a presença de António José Seguro e considerou que a visita à "Invicta" é um sinal de coesão territorial.
O autarca considera que está na altura de nos "libertarmos de um centralismo degradante, paralisador e opressivo" e aplaudiu o sentido moderado do novo Presidente.
Pedro Duarte considera que a moderação "quase insurreta" de António José Seguro "revela-se particularmente valiosa no atual contexto nacional e internacional".
Na sessão solene na Câmara do Porto, o presidente da autarquia ofereceu a António José Seguro um prato com o brasão da cidade. Depois de um jantar na Casa do Roseiral, o Presidente da República assiste, pelas 21h30, a um concerto na Casa da Música.
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