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Política
PSD convida Paulo Portas, número dois do Governo de Passos Coelho, para as jornadas parlamentares
10 mar, 2026 - 06:00 • Manuela Pires
O antigo vice-primeiro ministro de Pedro Passos Coelho é o convidado para o jantar desta terça-feira nas jornadas parlamentares, que se realizam em Caminha.
O PSD convidou para as jornadas parlamentares em Caminha, Paulo Portas, que foi vice-primeiro ministro e ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no executivo liderado por Passos.
Depois de várias semanas a ouvir Pedro Passos Coelho criticar o Governo de Luís Montenegro por considerar que não está a fazer as reformas estruturais que o país precisa, Portas é o orador convidado do jantar em Vila Praia de Âncora. A presença no jantar dos deputados acontece poucos dias depois de Montenegro ter desafiado Passos Coelho a candidatar-se à liderança do PSD.
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O líder social-democrata afirmou que quem tem um "caminho diferente e alternativo" deve apresentar-se como candidato à liderança, mas Passos não acusou o toque e aconselhou Montenegro a estar concentrado na governação do país e “se distraia pouco com o resto".
As jornadas parlamentares, que chegaram a estar marcadas para o dia seguinte ao da segunda volta das eleições presidenciais, foram adiadas devido às sucessivas tempestades que afetaram o país.
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E esse é um dos temas a abordar na manhã de quarta-feira onde o painel é dedicado ao PTRR com três ministros, Castro Almeida, da Economia e Coesão Territorial, Miguel Pinto Luz, das Infraestruturas, e Maria da Graça Carvalho, do Ambiente e Energia.
O Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), que o Governo aprovou em Conselho de Ministros, está ainda em discussão pública, e deve estar concluído no início do mês de abril.
Quando o PTRR foi anunciado, o primeiro-ministro revelou que o plano não tinha um envelope financeiro definido à partida, mas que iria ser financiado pelo Orçamento do Estado e por fundos europeus.
Esta terça-feira, os deputados visitam de manhã o paredão da Praia de Moledo que colapsou na semana passada na sequência da forte agitação marítima. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) anunciou que a obra para estabilizar o muro vai começar dentro de duas semanas. A reposição do paredão é uma obra orçada “entre três e quatro milhões de euros”.
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O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, abre as jornadas parlamentares esta terça-feira à tarde numa sessão que conta ainda com a presidente da Câmara Municipal de Caminha, Liliana Silva, e do líder da distrital de Viana do Castelo, Olegário Gonçalves.
O primeiro painel das jornadas é dedicado ao tema "As crianças e os ambientes digitais", depois do Parlamento ter aprovado, na generalidade, um projeto de lei do PSD que limita o acesso dos jovens às redes sociais.
Para debater este assunto o PSD convidou Hugo Silva, inspetor-chefe Polícia Judiciária de Contraterrorismo; Liliana Santos, atriz e influencer; Mariana Norton Reis, presidente da Associação Mirabilis; e Tiago Proença dos Santos, neurologista pediátrico.
Luís Montenegro encerra as jornadas na quarta-feira por volta da hora do almoço.
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