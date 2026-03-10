PSD convida Paulo Portas, número dois do Governo de Passos Coelho, para as jornadas parlamentares

O PSD convidou para as jornadas parlamentares em Caminha, Paulo Portas, que foi vice-primeiro ministro e ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no executivo liderado por Passos. Depois de várias semanas a ouvir Pedro Passos Coelho criticar o Governo de Luís Montenegro por considerar que não está a fazer as reformas estruturais que o país precisa, Portas é o orador convidado do jantar em Vila Praia de Âncora. A presença no jantar dos deputados acontece poucos dias depois de Montenegro ter desafiado Passos Coelho a candidatar-se à liderança do PSD. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O líder social-democrata afirmou que quem tem um "caminho diferente e alternativo" deve apresentar-se como candidato à liderança, mas Passos não acusou o toque e aconselhou Montenegro a estar concentrado na governação do país e “se distraia pouco com o resto". As jornadas parlamentares, que chegaram a estar marcadas para o dia seguinte ao da segunda volta das eleições presidenciais, foram adiadas devido às sucessivas tempestades que afetaram o país.

E esse é um dos temas a abordar na manhã de quarta-feira onde o painel é dedicado ao PTRR com três ministros, Castro Almeida, da Economia e Coesão Territorial, Miguel Pinto Luz, das Infraestruturas, e Maria da Graça Carvalho, do Ambiente e Energia. O Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), que o Governo aprovou em Conselho de Ministros, está ainda em discussão pública, e deve estar concluído no início do mês de abril. Quando o PTRR foi anunciado, o primeiro-ministro revelou que o plano não tinha um envelope financeiro definido à partida, mas que iria ser financiado pelo Orçamento do Estado e por fundos europeus. Esta terça-feira, os deputados visitam de manhã o paredão da Praia de Moledo que colapsou na semana passada na sequência da forte agitação marítima. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) anunciou que a obra para estabilizar o muro vai começar dentro de duas semanas. A reposição do paredão é uma obra orçada “entre três e quatro milhões de euros”.