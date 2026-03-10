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Seguro destaca Capital Verde Europeia e diz que Guimarães pode ser "berço do futuro"
10 mar, 2026 - 19:56 • Lusa
Presidente da República visitou o Laboratório da Paisagem e disse que visitar Guimarães "é sempre especial".
Guimarães, além de berço da Nação e Capital Verde Europeia 26, pode ser também "um berço do futuro", disse esta terça-feira o novo Presidente da República, enaltecendo a visão estratégica e a coragem da cidade na vertente ambiental.
"Guimarães dá hoje um exemplo a Portugal e à Europa. E quis, no meu primeiro dia de mandato, testemunhar isso e dar voz a esta visão estratégica, a esta coragem que os vimaranenses e os seus autarcas afirmaram e desenvolveram ao longo das últimas décadas", afirmou António José Seguro, na sua intervenção, no Laboratório da Paisagem, em Guimarães, distrito de Braga.
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Inserido no segundo dia do programa de tomada de posse, António José Seguro visitou o Laboratório da Paisagem, acompanhado da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e do presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Ricardo Araújo.
"Talvez haja algo de profundamente simbólico neste momento que é, repito, o lugar onde nasceu Portugal e é também um lugar onde se afirma um compromisso claro com o futuro do nosso país. E é esse compromisso com a História, com o país e com as próximas gerações que e a minha presença aqui significa", explicou Seguro.
O chefe de Estado assumiu que "é sempre especial regressar a Guimarães".
"Hoje regresso como Presidente da República, é ainda mais especial. Guimarães é para todos nós o berço da nacionalidade, mas hoje demonstrou também que pode ser muito mais do que isso. Pode ser também um berço do futuro", destacou o Presidente da República.
Ao ser reconhecida como Capital Verde Europeia 2026, Guimarães "afirma algo profundamente português: a capacidade de honrar o passado sem deixar construir o amanhã".
"A História não é apenas herança, é também este sentido de responsabilidade. E cada geração tem a sua missão. A geração que aqui fundou Portugal lutou pela independência, pela liberdade e pela afirmação de um povo. A nossa geração enfrenta outro desafio decisivo: proteger o planeta, responder às alterações climáticas e garantir às próximas gerações um futuro sustentável", vincou António José Seguro.
Segundo o Presidente da República, Guimarães mostra que "uma cidade com séculos de História pode também ser uma cidade de inovação, de consciência ambiental e de compromisso com a qualidade de vida das pessoas".
"Nesta cidade aprendemos que preservar o património e cuidar da Natureza são partes da mesma responsabilidade. A responsabilidade de proteger aquilo que recebemos e de entregar melhor daquilo que é depois de nós", salientou o chefe de Estado.
À chegada ao Laboratório da Paisagem, o Presidente da República foi recebido por dezenas de populares, que bateram palmas, tendo António José Seguro cumprimentado os presentes, um dos quais lhe ofereceu um vaso com uma pequena romãzeira (árvore que dá romã).
António José Seguro tomou posse formal, perante a Assembleia da República, na manhã de segunda-feira, abrindo depois os jardins do Palácio de Belém à população e participando num encontro com jovens numa universidade em Lisboa.
A posse do novo Presidente da República contemplou dois dias de programa, alargado a Arganil, Guimarães e ao Porto, com iniciativas que refletem prioridades e desígnios do seu mandato.
António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais, em 8 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde, 66,84% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.
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