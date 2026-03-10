Seguro destaca Capital Verde Europeia e diz que Guimarães pode ser "berço do futuro"

Guimarães, além de berço da Nação e Capital Verde Europeia 26, pode ser também "um berço do futuro", disse esta terça-feira o novo Presidente da República, enaltecendo a visão estratégica e a coragem da cidade na vertente ambiental.

"Guimarães dá hoje um exemplo a Portugal e à Europa. E quis, no meu primeiro dia de mandato, testemunhar isso e dar voz a esta visão estratégica, a esta coragem que os vimaranenses e os seus autarcas afirmaram e desenvolveram ao longo das últimas décadas", afirmou António José Seguro, na sua intervenção, no Laboratório da Paisagem, em Guimarães, distrito de Braga.

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Inserido no segundo dia do programa de tomada de posse, António José Seguro visitou o Laboratório da Paisagem, acompanhado da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e do presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Ricardo Araújo.

"Talvez haja algo de profundamente simbólico neste momento que é, repito, o lugar onde nasceu Portugal e é também um lugar onde se afirma um compromisso claro com o futuro do nosso país. E é esse compromisso com a História, com o país e com as próximas gerações que e a minha presença aqui significa", explicou Seguro.

O chefe de Estado assumiu que "é sempre especial regressar a Guimarães".

"Hoje regresso como Presidente da República, é ainda mais especial. Guimarães é para todos nós o berço da nacionalidade, mas hoje demonstrou também que pode ser muito mais do que isso. Pode ser também um berço do futuro", destacou o Presidente da República.