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Educação
Até ao final do ano letivo, Governo decide se proíbe telemóveis no 3º ciclo
11 mar, 2026 - 14:49 • João Cunha
Ministro da Educação está satisfeito com o resultado da medida, já aplicada no 1º e 2º ciclo. Falta-lhe receber resultado do estudo que está a ser feito, para "tomar decisões" que "terão efeito no próximo ano letivo”.
No final deste ano letivo, o Governo deve decidir alargar a proibição de uso de telemóveis nas escolas ao 3º ciclo. De acordo com Fernando Alexandre, ministro da Educação, a medida, já em vigor no 1º e 2º ciclo, “teve resultados muito positivos”.
“Os recreios estão diferentes. Há mais ruido, mais socialização”, sublinhou Fernando Alexandre, esta quarta-feira, na Futurália, feira dedicada à Educação.
Para a proibição no 3.º ciclo, o ministro diz ser necessário “aguardar o resultado do estudo que está a ser feito, que vai ficar disponível no final do ano letivo”. Nessa altura, será possível tomar decisões, que "terão efeito no próximo ano letivo”.
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Caso dos influenciadores vai ter orientação da tutela
Quanto ao inquérito instaurado a diretores de escolas cujas associações de estudantes receberam influenciadores digitais que promovem conteúdos de cariz sexual ou misógino, Fernando Alexandre diz não existirem ainda conclusões, mas “ainda hoje será emitida uma orientação para as escolas” sobre o assunto.
“Seguirá para as escolas uma orientação da Inspeção Geral de Educação e Ciência, com um conjunto de orientações para os diretores, sobre a responsabilidade que têm no controle de atividades e iniciativas dentro do espaço escolar. Até ao final do mês, provavelmente antes, teremos as orientações deste grupo de trabalho, que envolve os pais, envolve os diretores, a inspeção geral…”
Uma investigação do jornal Público identificou 79 escolas que receberam, pelo menos, um influenciador, no âmbito de campanhas para a eleição das associações de estudantes, um deles conhecido por produzir vídeos pornográficos.
Caso dos influenciadores: diretores pedem ao ministro regras para entrada nas escolas
A entrada de influenciadores misóginos e pornógraf(...)
O caso dos influenciadores nas escolas motivou uma reunião de diretores que queriam tomar uma posição sobre o assunto.
Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, defendeu no fim dessa reunião que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação devia definir critérios para a entrada de pessoas externas nas escolas. E pediu ao Ministério da Educação que fizesse chegar às escolas orientações mais precisas para evitar àquele tipo de situações, "que não agradaram a ninguém e que puseram as escolas em sobressalto”.
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