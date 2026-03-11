Castro Almeida: atrasos nos apoios à reconstrução são culpa das autarquias

O ministro revelou que o Governo decidiu alterar as regras que foram aplicadas aquando dos incêndios e p rescindir da avaliação no local de um técnico das CCDR.

Manuel Castro Almeida, que falava nas Jornadas Parlamentares do PSD em Caminha, responsabilizou as autarquias que não estão a conseguir dar conta do trabalho, “e está a demorar o processo de avaliação a cargo das câmaras municipais”, reconhecendo que os técnicos estão ocupados com outros trabalhos de recuperação.

O ministro da Economia reconheceu esta manhã que o processo de apoios à reconstrução das casas afetadas pelas tempestades não “está a correr bem”. “Nós temos, em matéria de casas, 25 mil candidaturas a apoios, no valor de 143 milhões, e o dinheiro que chegou às mãos das pessoas é ainda muito pouco” , disse aos deputados do PSD.

“Já pusemos uma regra extraordinária — nunca a Administração Pública tinha feito isto — que é considerar que até 5 mil euros dispensa a saída ao local, basta juntar a fotografia dos danos. E, com a fotografia da casa destelhada na extensão de X, o técnico olha para a fotografia e define o valor dos danos. Não há processo mais simples do que este. Apesar disso, isto está a demorar”, diz Castro Almeida.

“É por má vontade das câmaras municipais? Não é possível. Eu compreendo que as câmaras municipais e os técnicos das câmaras municipais estão muito ocupados a fazer muitas coisas”, reconhece o ministro da Economia e Coesão Territorial.

Para tentar solucionar este problema, o ministro lembrou que já foi feito um protocolo com “a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Engenheiros” e que estão já contratados 700 técnicos para ajudar as câmaras municipais a fazerem a avaliação dos prejuízos das casas.

No painel dedicado ao PTRR, Castro Almeida deu conta do processo de auscultação que está a decorrer e garantiu ainda que é necessário avançar com uma reforma nos seguros.

“Vamos ter de tomar medidas claras, muito firmes sobre a questão dos seguros e designadamente sobre o seguro de catástrofes. Em qualquer país mais civilizado, quando há uma coisa destas, toda a gente fica a olhar para a companhia de seguros. Em Portugal fica-se a olhar para o Estado, para o Governo”, disse Castro Almeida.

O ministro diz que o Governo “tem de criar uma solução que envolva as companhias de seguros para enfrentar este tipo de dificuldades”.

Ministros respondem a Paulo Portas e a Passos Coelho

No painel onde participaram três ministros, Miguel Pinto Luz não deixou passar as críticas que têm sido feitas por Pedro Passos Coelho ao Governo, de que não está a fazer as reformas estruturais de que o país precisa.

O ministro das Infraestruturas deu vários exemplos do que o Governo está a fazer para contrariar as palavras do antigo primeiro-ministro.

“Por muito que digam o contrário, e podem continuar a dizer as vezes que quiserem, que não é reformista, que não faz, que só proclama, que só faz ‘powerpoints’, não é verdade. E iremos aos areópagos que entenderem dizer à exaustão aquilo que estamos a fazer. Somos reformistas, colocamos o dedo na ferida e queremos mesmo mudar o país”, disse Pinto Luz.

O ministro acrescentou que o PTRR é apenas mais uma oportunidade para acelerar o processo reformista em curso pelo Governo.

“Se quiserem, o PTRR é quase uma dose de esteroides em cima do programa altamente reformista que um Governo, sem maioria absoluta no Parlamento, tem vindo a executar”, concluiu.

“Se isto não é reformismo, então o que é?”, disse Pinto Luz quando se referiu às medidas fiscais no pacote da habitação.

Se Pinto Luz respondeu a Passos Coelho, o ministro da Economia não gostou de ouvir Paulo Portas dizer que o salário médio está cada vez mais próximo do salário mínimo e que é necessário aumentar a produtividade para subir salários.

Castro Almeida trouxe vários números para dizer ao antigo líder do CDS que, nos últimos dois anos, o aumento do salário médio líquido real foi de 13,7%, e para ele é “o melhor resultado da governação”.

“Se retirarmos a inflação, o salário médio líquido real, ou seja, despido da inflação, aquele que vai para o bolso das pessoas, que permite ir ao supermercado, esse salário cresceu 13,7% em dois anos. Mostrem-me outros dois anos onde isto tenha acontecido”, disse Castro Almeida.

“É uma reforma que não dá resultados, não dá manifestações exuberantes, não atiramos foguetes para o ar, mas depois o resultado sente-se. E vai sentir-se aonde? Justamente no salário líquido médio dos portugueses”, concluiu o ministro da Economia.