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Castro Almeida: atrasos nos apoios à reconstrução são culpa das autarquias

11 mar, 2026 - 13:14 • Manuela Pires

O Ministro da Economia não aceita quem critica o Governo neste processo de reconstrução. “Convenhamos, eu pergunto o que é que o Governo pode fazer mais para acelerar este processo?”

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O ministro da Economia reconheceu esta manhã que o processo de apoios à reconstrução das casas afetadas pelas tempestades não “está a correr bem”. “Nós temos, em matéria de casas, 25 mil candidaturas a apoios, no valor de 143 milhões, e o dinheiro que chegou às mãos das pessoas é ainda muito pouco”, disse aos deputados do PSD.

Manuel Castro Almeida, que falava nas Jornadas Parlamentares do PSD em Caminha, responsabilizou as autarquias que não estão a conseguir dar conta do trabalho, “e está a demorar o processo de avaliação a cargo das câmaras municipais”, reconhecendo que os técnicos estão ocupados com outros trabalhos de recuperação.

O ministro revelou que o Governo decidiu alterar as regras que foram aplicadas aquando dos incêndios e prescindir da avaliação no local de um técnico das CCDR.

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“Já pusemos uma regra extraordinária — nunca a Administração Pública tinha feito isto — que é considerar que até 5 mil euros dispensa a saída ao local, basta juntar a fotografia dos danos. E, com a fotografia da casa destelhada na extensão de X, o técnico olha para a fotografia e define o valor dos danos. Não há processo mais simples do que este. Apesar disso, isto está a demorar”, diz Castro Almeida.

“É por má vontade das câmaras municipais? Não é possível. Eu compreendo que as câmaras municipais e os técnicos das câmaras municipais estão muito ocupados a fazer muitas coisas”, reconhece o ministro da Economia e Coesão Territorial.

Para tentar solucionar este problema, o ministro lembrou que já foi feito um protocolo com “a Ordem dos Arquitetos, a Ordem dos Engenheiros” e que estão já contratados 700 técnicos para ajudar as câmaras municipais a fazerem a avaliação dos prejuízos das casas.

No painel dedicado ao PTRR, Castro Almeida deu conta do processo de auscultação que está a decorrer e garantiu ainda que é necessário avançar com uma reforma nos seguros.

“Vamos ter de tomar medidas claras, muito firmes sobre a questão dos seguros e designadamente sobre o seguro de catástrofes. Em qualquer país mais civilizado, quando há uma coisa destas, toda a gente fica a olhar para a companhia de seguros. Em Portugal fica-se a olhar para o Estado, para o Governo”, disse Castro Almeida.

O ministro diz que o Governo “tem de criar uma solução que envolva as companhias de seguros para enfrentar este tipo de dificuldades”.

Ministros respondem a Paulo Portas e a Passos Coelho

No painel onde participaram três ministros, Miguel Pinto Luz não deixou passar as críticas que têm sido feitas por Pedro Passos Coelho ao Governo, de que não está a fazer as reformas estruturais de que o país precisa.

O ministro das Infraestruturas deu vários exemplos do que o Governo está a fazer para contrariar as palavras do antigo primeiro-ministro.

“Por muito que digam o contrário, e podem continuar a dizer as vezes que quiserem, que não é reformista, que não faz, que só proclama, que só faz ‘powerpoints’, não é verdade. E iremos aos areópagos que entenderem dizer à exaustão aquilo que estamos a fazer. Somos reformistas, colocamos o dedo na ferida e queremos mesmo mudar o país”, disse Pinto Luz.

O ministro acrescentou que o PTRR é apenas mais uma oportunidade para acelerar o processo reformista em curso pelo Governo.

“Se quiserem, o PTRR é quase uma dose de esteroides em cima do programa altamente reformista que um Governo, sem maioria absoluta no Parlamento, tem vindo a executar”, concluiu.

“Se isto não é reformismo, então o que é?”, disse Pinto Luz quando se referiu às medidas fiscais no pacote da habitação.

Se Pinto Luz respondeu a Passos Coelho, o ministro da Economia não gostou de ouvir Paulo Portas dizer que o salário médio está cada vez mais próximo do salário mínimo e que é necessário aumentar a produtividade para subir salários.

Castro Almeida trouxe vários números para dizer ao antigo líder do CDS que, nos últimos dois anos, o aumento do salário médio líquido real foi de 13,7%, e para ele é “o melhor resultado da governação”.

“Se retirarmos a inflação, o salário médio líquido real, ou seja, despido da inflação, aquele que vai para o bolso das pessoas, que permite ir ao supermercado, esse salário cresceu 13,7% em dois anos. Mostrem-me outros dois anos onde isto tenha acontecido”, disse Castro Almeida.

“É uma reforma que não dá resultados, não dá manifestações exuberantes, não atiramos foguetes para o ar, mas depois o resultado sente-se. E vai sentir-se aonde? Justamente no salário líquido médio dos portugueses”, concluiu o ministro da Economia.

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  • EU
    11 mar, 2026 PORTUGAL 15:06
    Estes Senhores principalmente o Senhor Ministro da Coesão Territorial deve/m viver num País diferente daquele que EU e MUITOS OUTROS ajudamos a CONSTRUIR com o 25 de Abril. Há meia dúzia de anos a diferença entre a MINHA REFORMA e o salário MÍNIMO era de o DOBRO. Hoje são UNS MEROS Euros. Falar qualquer UM fala. Assisti ao CORTEJO do DESFILE de viaturas anteontem aquando da tomada de posse do Senhor Presidente da República. TODAS as viaturas ERAM TOPO DE GAMA e o Senhor Ministro da Economia devia dizer ao PAÍS qual o MONTANTE GASTO DIARIAMENTE com as viaturas DESNECESSÁRIAS do Estado. Mas ao Senhor Ministro das INFRAESTRUTURAS Pinto Luz, pergunto que diga ao País quem o ACONSELHOU a substituir o PISO CLARO das estradas NACIONAIS por piso ESCURO. Será isto REFORMAR?

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