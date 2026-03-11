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Pacote laboral
Governo volta a reunir-se com os parceiros sociais na próxima semana
11 mar, 2026 - 13:46 • Manuela Pires
O primeiro-ministro reconhece que ainda há muitos aspetos que têm de ser “limados” e que, na próxima semana, haverá uma nova reunião dos parceiros sociais.
O primeiro-ministro anunciou esta quarta-feira que o Governo volta a reunir-se com os parceiros sociais no início da próxima semana para debater o pacote laboral.
No discurso nas jornadas parlamentares, Luís Montenegro revelou que, nos últimos oito meses, o Governo já realizou 49 reuniões negociais e que, nesta altura, há 76 normas já consensualizadas entre os parceiros sociais.
O primeiro-ministro disse ainda que 28 dessas medidas foram apresentadas pela UGT.
Montenegro conclui que, após as várias rondas de negociações, o que está em cima da mesa é já uma nova proposta. Além disso, afirmou que a central sindical liderada por Mário Mourão apresentou nos últimos dias uma proposta que considera “desenquadrada”.
O primeiro-ministro reconhece que ainda há muitos aspetos que têm de ser “limados” e que, na próxima semana, haverá uma nova reunião dos parceiros sociais.
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