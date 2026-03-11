Ministro da Presidência: "Eu não quero a Lusa nas mãos de um novo Sócrates"

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, defende os estatutos da Lusa, que preveem que a direção de informação compareça perante uma comissão parlamentar, referindo que não quer a agência de notícias "nas mãos de um novo Sócrates".

António Leitão Amaro falava, na terça-feira, num jantar-debate sobre "Políticas Públicas para os Media", organizado pela Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social.

De acordo com os estatutos da Lusa, "na medida em que as regras regimentais ou deliberação da Assembleia da República assim o determinem, o Conselho de Administração e o diretor de informação comparecerão perante a comissão parlamentar competente para prestar informações ou esclarecimentos ao funcionamento do serviço público, sempre que tal lhes for solicitado".

Questionado sobre o tema, o ministro salientou que "quando o parlamento discute, pergunta, escrutina, está a discutir, a perguntar e a escrutinar, não está a mandar".

"Não há em lado nenhum, nem na lei nem nos estatutos, um dever de ir anualmente ao parlamento. Existe uma possibilidade quando o parlamento chamar", esclareceu o ministro, recordando que em 2009 ou 2010 esteve numa comissão, na sua estreia na Assembleia da República, "onde se discutiam interferências políticas na Lusa de então".

Aliás, "nós conhecemos quem era o primeiro-ministro, quem é que liderava a Lusa e houve uma discussão no parlamento sobre isto", insistiu o ministro que tem a tutela dos media.

"Eu quero ter esta defesa para o caso de voltar a haver um Sócrates a governar o país. E acho que o parlamento defende melhor a Lusa de um Sócrates do que um Sócrates a agir sozinho", enfatizou António Leitão Amaro.

"É isto, não tenho outra maneira de explicar, é isto mesmo: eu não quero a Lusa nas mãos de um novo Sócrates. Simples. E esta é minha explicação e pode ser repetida em todo o sítio", rematou.

Leitão Amaro não quer mexer na estrutura regulatória dos media

O ministro da Presidência afirmou que não tem qualquer intenção de mexer na estrutura regulatória dos media e muito menos nos cargos e considerou que, no caso da Carteira de Jornalistas, o Estado deve disponibilizar recursos.

António Leitão Amaro falava na terça-feira, no jantar-debate sobre "Políticas Públicas para os Media", organizado pela Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social.

Questionado sobre se pretende autorregulação, o governante disse que sim.

"Como? Eu gostava muito que a classe se juntasse, desenhasse um modelo, eventualmente fizesse um referendo e dissesse como é que era", seja "um super sindicato, uma entidade reguladora, Comissão da Carteira, não quero ser eu a escolher. Não quero ser eu. Eu vou trabalhar com o que existe", argumentou o ministro.

Atualmente o que existe é uma Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) com função reguladora.