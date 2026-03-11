Montenegro: “Reformismo de boca têm muitos, mas reformismo de ação não é para todos”

E, perante as críticas que os partidos têm feito ao Código do Trabalho, o primeiro-ministro criticou André Ventura , que já veio defender que a proposta, tal como está, deve ser abandonada, dizendo que o Chega está próximo da CGTP.

“ Não quero acreditar que uma central sindical vá capitular e faça o que fez a outra central sindical , que o mesmo é dizer que aqueles que têm sentido de compromisso alicerçado ao longo de anos vão agora claudicar nesse sentido de compromisso para alinharem com aqueles que manifestamente não têm tido esse sentido”, disse Montenegro, referindo-se à UGT.

O primeiro-ministro diz que é preciso ter coragem para fazer reformas e pediu responsabilidade à UG T para não abandonar as negociações, seguindo o mesmo caminho da CGTP, que está fora deste diálogo.

Esta última reforma, que ainda está em fase de negociação, serviu de mote ao primeiro-ministro para avisar que nem todos conseguem fazer as reformas necessárias ao país. “Porque reformismo de boca têm muitos, mas reformismo da ação, de crescimento, de ambição e de transformação não é para todos”, referiu Montenegro quase no final do discurso, que durou cerca de quarenta minutos.

Para quem quisesse ouvir, Luís Montenegro disse no encerramento das jornadas parlamentares do PSD, em Caminha, que o Governo é reformista, que pratica um reformismo humanista e que coloca a pessoa em primeiro lugar, dando exemplos das reformas que estão a ser feitas nas áreas da saúde, da educação e das leis laborais.

“Até porque, para capitular perante essa confederação sindical que muito poucas vezes chega a acordo, já basta o partido da extrema-direita do Parlamento, porque tem uma posição que é centrada no mesmo verbo dessa central sindical, que é rasgar, rasgar o conteúdo normativo da proposta. De facto, muitas vezes diz-se e vê-se que os extremos tocam-se e, neste caso concreto, assenta que nem uma luva. É que nem uma luva”, disse Montenegro.

O primeiro-ministro anunciou que, na próxima semana, o Governo volta a reunir-se com os parceiros sociais porque, apesar de 76 normas já estarem consensualizadas, há ainda muitos assuntos que precisam de ser limados, até porque a última proposta da UGT é inaceitável, “completamente desenquadrada do processo negocial”.

“Nós já consensualizámos 76 normas com os parceiros sociais, 28 das quais são propostas diretas de uma central sindical, a UGT. Nós já fizemos evoluir a proposta do Governo, no fundo para uma nova proposta. É verdade que, depois de muito pedirmos que houvesse uma reação, nomeadamente desta central sindical, nos foi apresentada uma proposta, sinceramente, completamente desenquadrada do processo negocial”, disse Montenegro.

O primeiro-ministro disse que o Governo está disponível para continuar a trabalhar, mas que não vai eternizar o diálogo na concertação social.

“Nós não queremos eternizar a discussão, mas também não queremos deixar de esgotar todas as possibilidades de aproximação. E, portanto, continuaremos esse processo negocial”, garantiu o primeiro-ministro.

Montenegro abordou os temas mais polémicos do pacote laboral, como o outsourcing, o banco de horas ou os despedimentos sem justa causa, para concluir que o Governo vai salvaguardar os direitos dos trabalhadores.

Aos deputados do PSD, o primeiro-ministro avisou que há sempre resistências quando se está a governar e se quer mudar alguma coisa, e muitas vezes até no próprio partido.

“Nós, Partido Social-Democrata, nós, Governo, às vezes também não queremos entender as mudanças e as transformações, porque temos os nossos eleitores à perna, porque temos os nossos amigos à perna, porque temos até alguns familiares à perna”, disse Montenegro.